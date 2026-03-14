Više od 10.000 prigovora na upis, nulta tolerancija na novu bespravnu gradnju

Rok za podnošenje prigovora na zahteve za upis bespravnih objekata po Zakonu “Svoj na svome” istekao je 10. marta, a do tog trenutka podneto je ukupno 10.672 prigovora na više od dva i po miliona podnetih prijava. Prema podacima Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, najveći broj primedbi odnosio se na imovinsko-pravne odnose i namenu parcela.

Ministarka Aleksandra Sofronijević izjavila je da je broj podnetih prigovora relativno mali u odnosu na ukupan broj prijava, ali da će svi zahtevi biti pažljivo razmotreni.

“Prema evidenciji kojom raspolažu Agencija i Ministarstvo, do isteka roka podneto je ukupno 10.672 prigovora, što u odnosu na ukupan broj prijavljenih objekata iznosi oko 0,42 odsto”, navela je ministarka Sofronijević.

Ona je dodala da su se građani najčešće žalili na nerešene imovinsko-pravne odnose, ali i na situacije u kojima postoji više zahteva za isti objekat ili parcelu.

“Kada je reč o zoning planu, građani su se najčešće žalili na namenu parcele koja je bila navedena u digitalnom zoning planu”, istakla je Sofronijević.

Deo građana imao je i tehničke probleme prilikom elektronskog podnošenja prigovora, posebno oni koji nisu bili registrovani u sistemu, ili nisu imali potrebnu dokumentaciju za otpremanje u aplikaciju.

Kako teče upis objekata

Postupak upisa odvija se tako što Agencija za prostorno planiranje i urbanizam, nakon provere podataka iz prijave, elektronski dostavlja potvrdu Republičkom geodetskom zavodu, koji vrši upis u katastar nepokretnosti.

“Kada Agencija utvrdi da je prijava uredna i da su ispunjeni uslovi za upis prava svojine, građani dobijaju SMS poruku sa tačnim iznosom naknade koju treba da uplate”, objasnila je ministarka.

Posle dostavljanja dokaza o uplati, predmet se prosleđuje katastru, koji u roku od 24 časa vrši upis nepokretnosti. Ukoliko građani propuste rok od 30 dana za plaćanje, objekat će biti upisan, ali sa napomenom da ne može biti u prometu dok se obaveza ne izmiri.

Ministarka naglašava da je jedan od ključnih ciljeva zakona suzbijanje nove bespravne gradnje.

“Jedan od osnovnih ciljeva ovog zakona jeste nulta tolerancija na novu bespravnu gradnju. Inspekcije će kontinuirano pratiti stanje na terenu, a ukoliko se pojave novi nelegalni objekti, sankcije će biti odmah primenjene”, poručila je Sofronijević.

Istovremeno, građani koji iz bilo kog razloga do sada nisu podneli prijavu za upis bespravnog objekta imaju mogućnost da to učine do 24. oktobra.

U aplikaciji “Svoj na svome” dodata je opcija “razlog nepodnošenja prijave”, gde je moguće navesti razlog zbog kojeg prijava nije podneta u zakonskom roku.

(Pančevac)