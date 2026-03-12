Vučić: Svuda nas poštuju u svetu, suviše sam odgovoran da bi vojska bila loša

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić gost je emisije “Četvrtkom u 9”, na Radio-televiziji Srbije (RTS).

O godišnjici ubistva bivšeg premijera Zorana Đinđića, Vučić je kazao da mu je novinar RTS postavio teško pitanje.

“Postavili ste mi mnogo teško pitanje zato što sam pristojan čovek i zato što ne želim da govorim o političkim razlikama. Posebno mi je teško da budem čak i delimično neučtiv, a govorimo o čoveku koji je stradao na današnji dan. Ogromna je tragedija za zemlju kada vam predsednik vlade bude ubijen. Što se tiče političkog delovanja, neke stvari su bile dobre, neke ne. Sada vas da pitam šta su to bili rezultati u te tri godine, sem što smo ostali bez zajedničke države, osim što ništa nismo izgradili i posebno uradili”, rekao je on.

Kako je dodao, Đinđić je bio obrazovan čovek velike energije.

“To je velika šteta i tragedija za našu zemlju. Ne znam kako bi se odvijale u budućnosti, osim što mislim da bi već 2004. godine izgubio izbore. Razume se da je on od lidera DOS-a bio ključni, ali je došao kao velika nada posle toga Boris Tadić. Ni tu nismo mogli da vidimo mnogo politike i planova, niti mnogo rezultata. Nije pitanje da li možete da promenite lice zemlje za dve godine, ne možete ni za 50, ali možete mnogo toga da uradite čime možete da se pohvalite”, rekao je Vučić.

On je dodao da se u tom periodu ništa nije desilo osim što smo izgubili Crnu Goru.

O Ratku Mladiću

Vučić je kazao da će da pusti istoriju da sudi.

“Svako od nas ima svojih dobrih i loših strana. Mislim da Mladić treba da ima bolje lečenje i tretman”, rekao je on.

Kako je dodao Vučić, u vreme otkada je “premijer ili predsednik nemamo nijedan rat, nemamo sukobe, nemamo destabilizaciju zemlje čak i kada je pokušana najgora destabilizacija”.

“Nijednu glavu nismo na ulicu izgubili. Istovremeno smo napravili najveći ekonomski napredak. Mislim da smo uspeli da zaustavimo proces daljeg ponižavanja Srba, u gotovo nemogućim uslovima smo pokazali da možemo da čuvamo identitet i snagu našeg naroda u regionu a da nikoga ne ugrozimo. I na to sam poseban”, podvukao je Vučić.

O Plenkoviću i vojnom savezu Hrvatske, Albanije i tzv. Kosova

Kako je naveo, “kada pravite vojnu alijansu sa nekim ko nije deo NATO i nemate objašnjenje zašto ste to napravili, pa sve je jasno”.

“Hrvatski premijer Andrej Plenković rekao da vojni savez Hrvatske, Albanije i tzv. Kosova nije upereno protiv Srbije i da mi tome pridajemo preveliki značaj. Ja sam ga saslušao i to je to. Da li i dalje imam tu dozu nelagode i straha, imam. To što je rekao da će da upozori NATO na oružje koje Srbija ima, vidite, godinu dana slušate priču kako je Srbija nikada neće dobiti “meteor” raketu, nego oni, a mi ćutimo, zato imam tu dozu straha. Zašto formirate vojni savez? Ne bih ja danas potcenjivao Vojsku Srbije, ali još manje želim da potcenim one koji prave vojni savez. On je napravljen isključivo protiv Srbije”, objasnio je Vučić.

Kako je dodao, mi nikakva neprijateljstva i sukobe ne želimo.

“Mi sve što radimo, radimo da bismo našu zemlju odbranili. Mi ne možemo i ne želimo da napadnemo zemlje NATO. A, da li sumnjam u namere Hrvatske, Albanije i tzv. Kosova, sumnjam, samo čekaju pravi trenutak. Ljudi ne moraju da brinu, samo ću reći da Srbija ima dovoljno odvraćajuće snage za jasnu poruku. Građani Srbije mogu mirno da spavaju. Srbija je dovoljno snažna da sačuva teritorijalni integritet. Neće nas napasti jer ne žele, već jer znaju kakav bi bio odgovor”, objasnio je Vučić.

Prema njegovim rečima, uvek će Beograd da odlučuje o tome kako će vojska da deluje, a ne Zagreb, Tirana ili Priština.

O Srbima na KiM

On je kazao da će naredne godine, verovatno na nekim izborima, glasati na predsedničkog kandidata.

“Srpska napredna stranka i ja ćemo se pobrinuti da izaberemo dobrog kandidata, koji će imati svu moju podršku. Takođe, već naredne nedelje ću otići i sesti sa građanima centrale Srbije, kod administrativnog prelaza, i razgovarati sa njima, da vidim šta još možemo da uradimo i da im pomognemo. Naši ljudi su strašno životno zabrinuti. Videćemo da uvedemo nove mere za naše građane na KiM. Molim ih da ostanu na svojim ognjištima i da čuvaju svoje ognjište. Sve što misle da možemo više da uradimo, ja sam tu da ih saslušam”, rekao je Vučić.

O Hašim Tačiju

Komentarišući vest da će Hašim Tači navodno biti premijer tzv. Kosova, Vučić je istakao sledeće:

“Najteže je pod Aljbinom Kurtijem, ali strateških razlika tu nema. On je mislio da me napadne i kudi, rekao je da je za mene tzv. Kosovo noćna mora. Tzv. Kosovo je noćna mora svim ljudima slobodarskih opredeljenja širom sveta. Tzv. Kosovo je otvorilo Pandorinu kutiju, ništa se od ovoga ne bi dogodilo… Danska je bila prva koja je priznala tzv. kosovsku nezavisnost u Evropi i pogledajte šta im se danas događa. Vidite kako se sve okrene kad ne poštujete Međunarodno pravo”, kazao je on.

Kako je dodao, njegov pogled na budućnost je takav da ćemo svi živeti u užasnom vremenu.

“Zato Srbija mora da se sprema za to. Kako vi mislite da se sada završi rat između Ukrajine i Rusije. Vi stvarno mislite da oni mogu da pregovaraju. Ne može da se to desi. Neko mora da bude mnogo blizu pobede da bi onaj drugi prihvatio poraz”, objasnio je on.

O ratu u Ukrajini i na Bliskom istoku

Međutim, Vučić je kazao da Rusiji ide mnogo teško da pobedi.

“Pitanje je i da li može, ali ono što je izvesno jeste da Rusija ne može sebi da dozvoli luksuz da izgubi jer ima mnogo nuklearnih bojevih glava. I neće. Ukrajina, to će biti nova suprastruktura na nivou Evrope uz pojačanu saradnju Nemačke i Italije. Francuska ima neku drugu poziciju. Kada sve to sagledate, ne možete sad da završite rat Rusije i Ukrajine, šta god vam neko pričao, Tramp se čudi, možete da se čudite koliko hoćete. Nema kraja tog sukoba. U narednim mesecima nema kraja”, objasnio je on.

Osvrnuo se i na aktuelnu situaciju na Bliskom istoku.

“Na Bliskom istoku imate zemlje zaliva, koje su posvađane sa Iranom jer im je srušio mir i stabilnost. Istovremeno Amerika je napala Iran. A, kuda će nafta da nam ide? Sutra se određuju cene goriva, mi još ne znamo sa čim ćemo da izađemo, noćas nas to čeka. Pesimističan sam i očekujem još veće sukobe. Zato ćemo mi da budemo spremni odvraćajućim sredstvima da delujemo na svakog takvog”, dodao je Vučić.

O razgovoru sa Putinom

Prema njegovim rečima, Srbija je mnogo uložila u očuvanje dobrih odnosa sa Rusijom, više od bilo koje zemlje u Evropi.

“Nekada mi je mnogo krivo što neke zemlje, koje su uveli sankcije, imaju više prijateljske odnose sa njima. Meni nije bilo lako to oko NIS-a. Dužan sam građanima Srbije da podnosim račune, poštujem Rusiju i Evropu, ali Srbiju volim najviše na svetu. I kad vidim da su neke druge zemlje važnije da kupe nešto, a ne mi, jer ja imam mnogo dobar odnos sa Viktorom Orbanom. Da li sam bio srećan kad sam video da su oni izabrali Orbana i Mađare, a ne nas, pa nisam. Šta ste očekivali, da skačem u mestu? Kad se nisam šlogirao na jednom sastanku kad su mi saopštili šta će i kako da ide”, rekao je on.

Vučić kaže da je o tome uživo dva puta razgovarao sa ruskim liderom Vladimirom Putinom.

“Pročitao mi je spisak i onda sam ja na osnovu toga šta je pročitao ustanovio ko mu je dao spisak. Rekao sam mu: ‘To je jedan od izdajnika dostavio’. Rekao sam mu: ‘Taj spisak sam video samo ja i još jedan čovek, pročitali ste mi jednu zemlju u koju mi čak ne izvozimo lovačke patrone. Osim da je taj jedan čovek to video i da sam ja to video i sad znam od koga ste to dobili’. On je bio fer. Kada smo izašli, on je rekao: ‘Bar delimično si bio u pravu, znaš šta ti je posao’”, prisetio se on.

Dodao je da nema ništa loše da kaže o Mariji Zaharovoj niti o bilo kome drugome.

Velika nuklearka u Srbiji 2041. godine

Kada je reč o nuklearkama, on je kazao da će Srbija 2041. godine izgraditi veliku nuklearku.

“Moramo da radimo da bismo za 12 godina izgradili veliku nuklearku. Godine 2041. bi trebalo da bude u funkciji. Ne može ranije”, dodao je.

O prognozama

Vučić je istakao da je on “suviše odgovoran čovek da bi vojska kojom komanduje bila loša”.

“Suviše sam odgovoran čovek da pustim da Srbija ostane bez nafte i gasa, da nekome u Srbiji vraćam decu u kovčezima. Moj posao je da brinem o svakom građaninu ove zemlje. Ja snosim odgovornost za svakog čoveka u ovoj zemlji. Moje prognoze su mnogo teže i gore od najlošijih prognoza koje ste čuli, jer svi mislite da postoji neki okidač razuma koji će da kaže: ‘Ne, to ne sme da se desi’. Ne postoji. I nijedan stabilan faktor ne može da utiče na ceo svet”, istakao je on.

Prema njegovim rečima, Srbija je vojno neutralna i nezavisna zemlja, koja se nalazi na evropskom putu.

“Ipak, čuvaćemo dobre odnose i sa Ruskom Federacijom i brinuti o njima. Imamo dobre odnose i sa Kinom i čuvaćemo ih. Takođe, značajno ćemo unapređivati odnose i sa SAD. Videćete uskoro rezultate”, podvukao je.

O odnosima sa Mađarskom

Prema njegovim rečima, Srbija ne može da krije dobre odnose sa Mađarskom, jer je njihov premijer Viktor Orban uradio mnogo dobrih stvari za našu zemlju.

“Bio bih nefer i ne bih bio lično pošten, i pokazao bih ljudsku i državničku nezahvalnost ukoliko bih rekao da mi nismo srećni sa saradnjom sa Orbanom. Time sam sve rekao. Nadam se da će da pobede na izborima, mi ćemo sa Mađarima uvek da budemo braća”, kazao je on.

O planu Srbija 2030.

Vučić je naveo da je “Srbija najpripremljenija u regionu za veštačku inteligenciju”.

“Zbog toga sam mnogo srećan iako uvek može bolje. To je 48 milijardi vrednost projekata do 2035. godine. Pričam o kapitalnim projektima. Istovremeno vi govorite o dramatičnom povećanju preko 1.300 evra prosečne plate u Srbiji, ne u Beogradu, to su ogromne stvari, a to su trajni troškovi budžeta, plate i penzije, nije to jednokratno ulaganje. Ponosan sam na taj plan i na to što je on realan. Što smo u njemu pokazali da nemamo sujetu. Pokazali smo kao država jednu širinu, da brinemo o građanima”, dodao je.

O lokalnim izborima

Govoreći o predstojećim lokalnim izborima u 10 opština u Srbiji, Vučić je kazao da će SNS da se bori do samog kraja.

“Mislim da su ljudi danas, posle 14, 15 meseci maltretiranja građana, blokiranja ulica, a sve zarad nečijih političkih poena, prepoznali šta su oni sve radili. Možete o meni da govorite šta god hoćete, ali ljudi kada dođu na biračko mesto, kažu ‘kome od ovih ljudi mogu da poverim budućnost moje dece’. Mi danas imamo sve više domaćinstava u kojima bake i deke žive sami. Produžava se životni vek i svi ljudi imaju strah od samoće, ali uvek brinu o državi. Oni moraju da vide da neko ume da razmišlja o svim kategorijama društva, a ne da ih dele na mlade i stare”, naveo je on.

Takođe, dodao je da su budućnost i jedni i drugi.

“Što se tiče mlade populacije, SNS je ubedljivo popularnija. Zato mi na ove izbore idemo sa sloganom “Srbija je naša porodica”. Samo tako ujedinjeni generacijski, zajednički deleći probleme, prolazeći kroz teška vremena, ali i donoseći rešenja i odluke. Možete li da zamislite neko od njih glasa za “Ciciripija”, “Kaluđera” ili ne znam ni ja koga, ili za nekoga za ko zna šta je država”, podvukao je.

On je otkrio da će biti moguće da će biti razdvojeni predsednički i parlamentarni izbori.

“Izbori su uvek laki za one koji gube, za mene su užasno teški. U beogradskoj Areni, 20. ili 21. marta, napravićemo veliku promociju programa 2030-2035. godine. Pozivam ljude da dođu”, rekao je Vučić.

Za kraj, predsednik je imao poruku za građane Srbije.

“Ljudi budite mirni, staloženi, ništa u Srbiji neće da nestane, postarali smo se da ima graška, pasulja, soli, brašna, svega će ovde da bude uvek. Tako dobri domaćini rade, tako i Srbija kao naša porodica mora to da razume. Mi ćemo Srbiju da sačuvamo i ostavimo u miru, a drugi neka sada ratuju, mi smo previše ratovali u prošlosti”, zaključio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

