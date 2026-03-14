​Podela paketa solidarne pomoći penzionerima počinje 20. marta

Podela paketa solidarne pomoći penzionerima počeće 20. marta u gradskim i opštinskim udruženjima penzionera širom Srbije, objavio je danas Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO). U saopštenju fonda se navodi da su nakon završetka rangiranja penzionera koji su se prijavili za pakete i svođenja broja korisnika koji su ostvarili pravo, verifikovane i objavljene preliminarne liste i da je u toku prijem i rešavanje prigovora onih koji nisu ostvarili pravo na pomoć u ovoj godini.

Podsetili su da je, u skladu sa izmenama pravilnika o društvenom standardu korisnika penzija, osnovni kriterijum za dodelu paketa ove godine bio da visina penzije ne prelazi najniži iznos penzije uvećan za 10 odsto, što iznosi 34.201,32 dinara, a u slučaju da korisnik prima i penziju iz inostranstva, iznosi penzija u zbiru ne mogu biti veći od ove sume.

Pravilnikom je propisano i da prilikom utvrđivanja rang-liste za dodelu solidarne pomoći prednost imaju samohrani korisnici ili korisnici u višečlanom domaćinstvu kojima je jedini izvor prihoda penzija, koja nije veća od 34.201,32 dinara, a prioritet imaju i penzioneri stariji po godinama života.

Solidarna pomoć se dodeljuje korisnicima penzija u vidu jednoobraznih, standardizovanih paketa sa prehrambenim namirnicama i sredstvima za higijenu, putem sprovođenja jedinstvene nabavke. Poslovi sprovođenja ove nabavke povereni su Savezu penzionera Srbije, koji radi i distribuciju paketa udruženjima i odborima korisnika penzija, a oni ih dalje dele korisnicima.

Za ovu pomoć je 2026. godine opredeljeno 240 miliona dinara, a pakete će dobiti više od 100.000 penzionera.

