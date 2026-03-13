Vučić: Pripremni radovi za auto-put „Vožd Karađorđe” počinju u maju

ARANĐELOVAC – Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je večeras na predizbornom mitingu u Aranđelovcu da će pripremni radovi za izgradnju auto-puta i brze saobraćajnice Vožd Karađorđe početi u maju i dodao da će za taj grad i Šumadiju biti urađeno još mnogo dobrih stvari, ali da je za to neophodno da se sačuvaju mir i stabilnost u zemlji.

„Vožd Karađorđe je od presudnog značaja i za Aranđelovac, ali i za Mladenovac i Lazarevac, Raču, Despotovac, rekao bih za dobar deo Šumadije, Pomoravlja i za istočnu Srbiju. To će dovesti investitore u Aranđelovac, to će omogućiti svima vama lakše da dođete do Beograda, da se vraćate iz Beograda, omogućiti da imate čistiji vazduh, da imate mirniji i tiši centar grada. To će omogućiti budućnost vašoj deci“, poručio je Vučić na mitingu.

Kako je najavio, sledeće nedelje biće potpisan ugovor za izgradnju auto-puta i brze saobraćajnice Vožd Karađorđe i da će se krenuti odmah u radove.

„Pripremni radovi kreću u maju, a već u junu moći ćete da vidite kada se formiraju gradilišta i kampovi, moći ćete da vidite kojom brzinom će da napreduju radovi. Ogromna stvar za Aranđelovac, najveća stvar“, rekao je Vučić.

Kako je dodao, dogovoreno je da ukupno oko 10, 11 miliona evra iz Beograda se uloži u dodatnu putnu infrastrukturu Opštine Aranđelovac.

„Povezivaćemo i Rogaču sa Ranilovićem i Aranđelovcem. Radićemo puteve i u Kopljaru i do Stojnika. Radićemo još mnogo putnih pravaca pored ovoga u centru grada što vidite, radićemo dodatno vodosnabdevanje preko bukuljskih sela“, rekao je.

Istakao je da će biti obnovljeno Staro zdanje u Aranđelovcu i da će za to biti izdvojeno dva miliona evra i to samo za spoljno uređenje Starog zdanja i dodao da će se stari sud pretvoriti u centar za mlade.

„Uradićemo još mnogo dobrih i važnih stvari. Aranđelovac je dobro mesto za privredu. Pomoći ćemo kroz različite vidove subvencija dodatno privredi u Aranđelovcu. Nažalost, turizam nam je bio nešto slabiji prethodne godine, oko 6,1 odsto, što nije loše imajući u vidu koliko su puteva blokirali, koliko su nam zla i nesreće naneli oni koji su želeli Srbiju da unište“, naveo je Vučić.

Kako je naglasio, da bi se sve ovo uradilo, potrebni su nam mir i stabilnost.

„Potrebno nam je da u svetu u kojem ne samo da ne caruje više pravo i pravda, već otvoreno mogu da vam kažem, caraju neizvesnost, neretko ludilo, nepredvidivost, sve ono što i ekonomija ne trpi i sve ono što odgovorni ljudi ne mogu da podnesu, važno je da ujedinjeni, snažnije nego ikada, jasno pokažemo svoje opredeljenje i pošaljemo poruku da želimo, hoćemo i moramo da sačuvamo mir i stabilnost“, poručio je Vučić.

(Pančevac)