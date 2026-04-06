Lažna mađarica gotova za čas, a ukusom obara s nogu

Tražite savršen desert koji spaja bogatstvo čokolade i jednostavnu pripremu? „Lažna mađarica“ je idealno rešenje za sve koji žele vrhunsku poslasticu bez pečenja kora i sati provedenih u kuhinji.

Iako se tradicionalno priprema sa vodom, tajna savršene teksture krije se u korišćenju mleka, koje kolaču daje dodatnu kremastost i punoću ukusa. Bilo da se odlučite za tamnu, mlečnu ili belu čokoladu, ovaj recept je podložan varijacijama – možete dodati koricu narandže za svežinu ili iseckane čokoladne bananice za dodatno iznenađenje u svakom zalogaju.



Sastojci koji garantuju uspeh:

Baza: 800 ml mleka, 250 g maslaca, 200 g čokolade (po izboru) i 1 kašičica arome vanilije.

Srce kolača: 1 kg keksa (Sport, Petit Beurre ili sličan).

Glazura: 200 g kvalitetne čokolade i 100 ml slatke pavlake.

Jednostavna priprema u par koraka:

Sjedinjavanje: U većem loncu zagrejte mleko, maslac, aromu vanile i čokoladu. Mešajte na laganoj vatri dok se sve potpuno ne otopi i ne postane glatko.

Spajanje sa keksom: Sklonite sa vatre i odmah dodajte keks. Promešajte tako da keks upije tečnost i ostavite par minuta da smesa „odmori“.

Hlađenje: Smesu izlijte u nauljen kalup (cca 25×35 cm) i poravnajte. Dok se kolač hladi na sobnoj temperaturi, pripremite glazuru.

Finalni dodir: Otopite čokoladu sa slatkom pavlakom na pari i prelijte preko kolača.

Nakon nekoliko sati u frižideru (ili idealno preko noći), vaša lažna mađarica će biti spremna za sečenje na kocke. Poslužite je uz šoljicu kafe i uživajte u desertu koji dokazuje da najbolji ukusi ne moraju biti komplikovani.

(Krstarica)