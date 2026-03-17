Duhovna oaza Deliblatske peščare

Deliblatska peščara, kao poseban biser prirode i jedina kontinentalna pustinja u Evropi, jedinstveni je deo Banata, u kojem se nalazi crkva brvnara, izgrađena 2007. godine, a posvećena Ognjenoj Mariji.

Pomenuta crkva zadužbina je Turističke organizacije opštine Alibunar, izuzetan je biser darovan lepoti prirode Devojačkog Bunara, koji je upotpunjuje u svom rustičnom izgledu.

Sama izgradnja crkve započeta je 27. oktobra 2006. godine, a nakon izgradnje i opremanja osveštana je 14. novembra 2007. godine od strane Vladike Nikanora koji je osveštao zemljište, temelje, zvona, hram i krstove, a samim tim činom crkva Ognjene Marije postala je zvanični verski objekat.

Zanimljiva je i činjenica da je ova crkva i prvi verski objekat na tlu Deliblatske peščare, a samim svojim izgledom fantastično se uklapa u ambijent prirode, šume, zelenila i sve njene veličine koja je posebno iskazana na ovom području Banata.

Crkva je smeštena u centralnom delu popularnog izletišta Devojački bunar, koje se nalazi u opštini Alibunar. Okružena je nepreglednim zelenilom, travnatim površinama i uređenim prostorom ograđenim tarabom. Predstavlja omiljeno mesto posetilaca, mesto u kojem prvenstveno pronalaze mir, sklad sa prirodom i tišinu koja diše.

(EVršac)