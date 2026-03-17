Pobeda deli kuglaše Slavija Okna od ulaska u Super lligu Srbije

U 17. kolu Super lige Srbije za žene je Slavija u Beogradu pobedila Singidunum sa 5:3 Kovačičanke su treće se 26 bodova. U poslednjem kolu 21. marta dočekuju Mladost iz Kragujevca. Meč počinje u 16 časova, javlja RTV Kovačica.

U 13. kolu Prve lige Srbije grupa Vojvodina za žene Srem iz Rume je pobedio Kovačicu sa 7:1, Edjšeg iz Bačke Topole Dolinu iz Padine sa 5:3 a Spartak iz Debeljače u gostima Petrovaradin sa 6,5 prema 1,5. Spartak je drugi sa 23 boda, Kovačics četvrta sa 15 bodova a Dolina sedma sa 2 osvojena boda. U poslednjem kolu naši klubovi igraju 22. marta na svojoj kuglani. U 11 časova Spartak dočekuje Edjšeg iz Bačke Topole i Kovačica NS 1932 iz Novog Sada , Dolina iz Padine čeka tri sata kasnije Srem iz Rume.

U istoj ligi za kuglaše oregano je 17. kolo. “Trinaesti maj” je u Novom sadu pobedio Spartak iz Debeljače sa 5:3, Slavija Okno Vojvodinu iz Bačkog Gradišta sa 6:2 a Dolina je u Padini poražena od Jadrana iz Golubuínaca sa 2:6. U subotu 21. marta se u Golubincima igraju dva meča: u 11 časova Srem iz Sremske Mitrovice . Dolina i Jadran Golubinci – Slavija Okno. Sutradan u Debeljači u poslednjem susretu sezone u 16 časova Spartak igra protiv Korduna. Slavije je prva sa 28 bodova i treba joj pobeda u Golubincima da bi osigurala istorijski ulazak u Super ligu Srbije. Dolina je šesta sa 13 a Spartak osmi sa 12 bodova.

