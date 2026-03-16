Vučić: Svi rezervoari i skladišta energenata u Srbiji puni do čepa

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da su svi rezervoari i skladišta energenta u Srbiji puni “do čepa” i da imamo rezerve za tri meseca.

On je, ipak, napomenuo da je nafta danas na najvišoj ceni, oko 104 dolara za barela.

– Ako bude išlo preko 110, 120 dolara da budem iskren ne znam šta da radimo. Jedino da kažemo, evo da delimo po najnižim cenama naftu iz rezervi, ali ko će da nam garantuje da će za dva meseca rat da prekine – rekao je Vučić tokom posete porodici Raković u Sevojnu kod Užica.

Srećom, kako je rekao, dobro je da danas nije petak kada se menjaju cene goriva u Srbiji i dodao da treba da se nadamo i Boga molimo da se rat na Bliskom istoku što pre završi.

Vučić je naglasio da ne može da imate rezerve za godinu dana, jer to nema ni jedna zemlja na svetu.

– Vidite da neke zemlje u okruženju nemaju ni za deset dana rezerve,a mi imamo rezerve za tri meseca – kazao je predsednik Srbije.

On je podsetio da je Katar prekinuo isporuke gasa i da kroz Ormuski moreuz ne prolazi ništa, što je, kako je naglasio, dodatni problem.

– I onda se pitate što ljudi pitaju za rat i mir. Vide kako ginu ljudi, pa neće niko da gleda svoju decu kako ginu u ovom vremenu i da ih neko vraća u kovčezima. Dok sam ja predsednik to se neće dogoditi – naglasio je Vučić.

Kako je rekao, trenutno je jedna opšta kolektivna ludnica u kojoj niko ne zna šta će sutra ujutru da bude ili sutra uveče, odnosno ništa više ne može da se predviđa.

– Samo se probudite i kažu počeo rat. Hajde vi mi meni sad objasnite, je l’ iko u Srbiji zna zbog čega su se sukobili Avganistan i Pakistan? Ja sam se trudio da bih nešto mogao da vam kažem u dve rečenice i što dobijam izveštaje Vojnoobaveštajne agencije. Ovako, niko živ ne može da vam objasni – kazao je Vučić.

(Pančevac)