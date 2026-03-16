Želja među 8 najboljih u Srbiji, Naunković čestitao celom gradu!

Predsednik Železničara Zoran Naunković čestitao je celom klubu na istorijskom uspeh u vidu plasmana u plej-of Superlige Srbije.

Ubedljivom pobedom nad lučanskom Mladosti rezultatom 5:0, Železničar je tri kola pre kraja ligaškog dela Superlige osigurao plasman među osam najboljih timova elitnog ranga prvi put u svojoj istoriji.

Posle fantastičnog rezultata, predsednik Naunković je pohvalio sve članove kluba:

„Čestitam svima u klubu, ali i svim Pančevkama i Pančevcima na ovom uspehu koji nas čini neizmerno ponosnim. Plasman u plej-of potvrđuje kontinuitet našeg rasta. Iz sezone u sezonu podižemo lestvicu i beležimo sve veće rezultate”, istakao je Naunković.

On je posebno naglasio važnost saradnje sa lokalnom samoupravom: „Grad Pančevo nam pruža veliku podršku na kojoj smo izuzetno zahvalni. Drago mi je što ovakvim rezultatima opravdavamo to poverenje. Verujem da na pravi način predstavljamo naš klub i naš grad. Napred, Železničar!“

Ovaj uspeh je samo nova stepenica u razvoju kluba koji je za kratko vreme postao stabilan i respektabilan član fudbalske elite Srbije.

