Vršac ugostio ambasadorku Rumunije: Jačanje dobrosusedskih odnosa i saradnje

Ambasadorka Rumunija u Srbiji, njena ekselencija Silvija Davidoju, u pratnji generalne konzulke Anke Korfu i konzula-savetnika Danijela Bale, boravila je danas u poseti Vršcu. U ime Grada Vršca delegaciju su dočekali gradonačelnica Dragana Mitrović i član Gradskog veća za kulturu i obrazovanje Dr Trajan Kačina.

Tokom susreta razgovarano je o daljem unapređenju saradnje između Srbije i Rumunije, sa posebnim osvrtom na prekogranične projekte i položaj rumunske nacionalne zajednice u Vršcu. Ambasadorka Davidoju istakla je da Vršac predstavlja primer dobre i sadržajne saradnje dve države, naročito kada je reč o odnosu prema rumunskoj nacionalnoj manjini, pohvalivši gradonačelnicu i lokalnu samoupravu za kontinuirano zalaganje u podršci rumunskoj zajednici.

Jedna od tema razgovora bila je i realizacija IPA programa prekogranične saradnje Srbija–Rumunija, među kojima je i nabavka magnetne rezonance za Specijalnu bolnicu „Slavoljub Bakalović“ u Vršcu. Istaknuto je da se aktuelni programski ciklus IPA fondova za period 2021–2027 bliži kraju, dok se već razmatraju prioriteti za novi ciklus nakon 2027. godine.

Sagovornici su razgovarali i o predstojećem novom pozivu u okviru IPA programa, koji će biti usmeren na oblasti zdravstva, zaštite životne sredine i obnovljivih izvora energije. Predstavnici ambasade Rumunije naglasili su da su prekogranični projekti realizovani u ovom regionu ocenjeni kao jedni od najuspešnijih u istočnoj Evropi, što predstavlja dobru osnovu za nastavak i dalje jačanje saradnje.

Na sastanku je bilo reči i o unapređenju saobraćajne povezanosti između Srbije i Rumunije. Dogovoreno je da se intenziviraju aktivnosti na uspostavljanju potencijalne autobuske linije, kao i na ponovnom pokretanju železničkog saobraćaja na relaciji Vršac – Temišvar, što bi značajno doprinelo mobilnosti građana i razvoju ekonomske i turističke saradnje između dve zemlje.

Gradonačelnica Dragana Mitrović istakla je da Vršac tradicionalno neguje dobre odnose sa susednom Rumunijom, koji se ogledaju u saradnji u oblastima ekonomije, obrazovanja, zdravstva i kulture.

„To je prirodna povezanost pograničnih područja, koja se najbolje vidi kroz brojne prekogranične projekte i partnerstva, kako infrastrukturna, tako i kulturno-obrazovna. Grad Vršac ostaje otvoren za nove oblike saradnje sa gradovima u Rumuniji i želi da nastavi da jača ove veze kako bismo zajednički doprineli razvoju našeg regiona“, poručila je gradonačelnica.

