Krađa podataka korisnika: Telekom Srbija se hitno oglasio

Telekom Srbija uputio je hitno saopštenje u kojem je obavestio javnost da je došlo do krađe manjeg dela podataka iz korisničke baze od strane za sada nepoznatih počinilaca. Reč je o podacima određenog broja korisnika usluge satelitske televizije m:SAT tv.

Kompanija je slučaj odmah prijavila MUP-u, odnosno Odeljenju za visokotehnološki kriminal. Počinioci su kontaktirali Telekom sa ciljem ucene, a komunikacija sa njima vođena je u koordinaciji sa MUP-om i prema njihovim instrukcijama, kako bi što pre bili identifikovani i pronađeni.

Telekom Srbija ističe da bezbednost telekomunikacionih servisa nije ugrožena i da se sve usluge pružaju neometano, te da veruje da će nadležne institucije vrlo brzo doći do počinilaca.

(Pančevac)