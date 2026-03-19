Podrška verskim objektima u Kovinu: Otvoren konkurs za projekte, evo kako se prijaviti

Opština Kovin raspisala je Javni konkurs za dodelu sredstava crkvama i verskim zajednicama za realizaciju programa i projekata u 2026. godini. Za ove namene u lokalnom budžetu opredeljeno je ukupno 3.000.000 dinara.

Ko ima pravo učešća?

Pravo na sredstva imaju crkve i verske zajednice koje deluju na teritoriji opštine Kovin u skladu sa zakonom, a čiji se programi realizuju na lokalnom nivou.

Namena sredstava

Novac je namenjen za projekte koji se odnose na:

Očuvanje i unapređenje kulturno-istorijskog nasleđa;

Obnovu i održavanje verskih objekata;

Druge aktivnosti od značaja za rad verskih zajednica.

Rokovi i prijava

Zainteresovani svoje prijave mogu podneti najkasnije do 26. marta 2026. godine.

Kompletan tekst konkursa i obrasci mogu se preuzeti na zvaničnom sajtu opštine Kovin (www.kovin.rs) ili lično u zgradi Opštinske uprave (kancelarija br. 43). Za dodatne informacije dostupna je Sanja Hajdu na telefon 013/742-268 (lokal 128).