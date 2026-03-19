Podrška verskim objektima u Kovinu: Otvoren konkurs za projekte, evo kako se prijaviti
Opština Kovin raspisala je Javni konkurs za dodelu sredstava crkvama i verskim zajednicama za realizaciju programa i projekata u 2026. godini. Za ove namene u lokalnom budžetu opredeljeno je ukupno 3.000.000 dinara.
Ko ima pravo učešća?
Pravo na sredstva imaju crkve i verske zajednice koje deluju na teritoriji opštine Kovin u skladu sa zakonom, a čiji se programi realizuju na lokalnom nivou.
Namena sredstava
Novac je namenjen za projekte koji se odnose na:
Očuvanje i unapređenje kulturno-istorijskog nasleđa;
Obnovu i održavanje verskih objekata;
Druge aktivnosti od značaja za rad verskih zajednica.
Rokovi i prijava
Zainteresovani svoje prijave mogu podneti najkasnije do 26. marta 2026. godine.
Kompletan tekst konkursa i obrasci mogu se preuzeti na zvaničnom sajtu opštine Kovin (www.kovin.rs) ili lično u zgradi Opštinske uprave (kancelarija br. 43). Za dodatne informacije dostupna je Sanja Hajdu na telefon 013/742-268 (lokal 128).