Gore deponije u Omoljici i Kačarevu, dim se širi naseljima!

Tokom današnjeg dana izbili su požari na deponijama u Omoljici i Kačarevu. Vatrogasne ekipe su obaveštene, a meštanima se savetuje da zatvore prozore dok se situacija ne lokalizuje zbog gustog dima.

Očekuje se intervencija vatrogasnih ekipa i angažovanje mehanizacije kako bi se vatra lokalizovala i nasula zemljom, što je standardna procedura u ovakvim situacijama da bi se sprečilo dalje tinjanje.

Savet za građane

Zbog potencijalno štetnih čestica u dimu, preporučuje se stanovnicima Omoljice i Kačareva, naročito onima sa disajnim problemima, da zatvore prozore i izbegavaju duži boravak na otvorenom dok se požari ne stave pod kontrolu.

Pratimo razvoj situacije.

(Pančevac)