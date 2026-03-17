Gore deponije u Omoljici i Kačarevu, dim se širi naseljima!

20:06

17.03.2026

printscreen/IN

Tokom današnjeg dana izbili su požari na deponijama u Omoljici i Kačarevu. Vatrogasne ekipe su obaveštene, a meštanima se savetuje da zatvore prozore dok se situacija ne lokalizuje zbog gustog dima.

Očekuje se intervencija vatrogasnih ekipa i angažovanje mehanizacije kako bi se vatra lokalizovala i nasula zemljom, što je standardna procedura u ovakvim situacijama da bi se sprečilo dalje tinjanje.
Savet za građane
Zbog potencijalno štetnih čestica u dimu, preporučuje se stanovnicima Omoljice i Kačareva, naročito onima sa disajnim problemima, da zatvore prozore i izbegavaju duži boravak na otvorenom dok se požari ne stave pod kontrolu.

Pratimo razvoj situacije.

(Pančevac)

