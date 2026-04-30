Apel vatrogasaca: Oprezno sa roštiljem, vatru obavezno ugasite pre odlaska

PANČEVO – Uoči predstojećih prvomajskih praznika, kada hiljade građana Pančeva i okoline tradicionalno spas od gradske vreve traže u obližnjim izletištima, nadležne službe uputile su ozbiljno upozorenje. Gradski vatrogasni savez Pančevo i Odeljenje za odbranu i vanredne situacije apeluju na maksimalnu opreznost prilikom boravka u prirodi.

Praksa okupljanja uz pripremu hrane na otvorenom, u kombinaciji sa prolećnim temperaturama i isušenom vegetacijom, predstavlja idealnu podlogu za brzo širenje vatre. Kako navode stručnjaci, mali trenutak nepažnje dovoljan je da se praznično druženje pretvori u katastrofu koja može ugroziti ljudske živote, privatnu imovinu i prirodna bogatstva našeg grada.

Prevencija pre svega: Kako bezbedno ložiti vatru?

Vatrogasci podsećaju da se vatra sme ložiti isključivo na mestima koja su za to predviđena. Ukoliko ložite vatru na drugim lokacijama, neophodno je prethodno detaljno očistiti teren od granja, suve trave i drugog zapaljivog materijala. Takođe, ključno je:

Obezbediti bezbednu udaljenost od šumskih pojaseva i suvih livada.

Uvek imati pri ruci sredstva za gašenje (kante sa vodom, pesak ili protivpožarni aparat).

Strogo izbegavati loženje vatre ako duva pojačan vetar, koji je čest u južnom Banatu i koji može preneti žar na velike udaljenosti.

Tokom boravka – stalni nadzor

Vatra se ne sme ostavljati bez nadzora ni na minut. Poseban akcenat stavljen je na upotrebu zapaljivih tečnosti za potpalu koje mogu izazvati trenutne opekotine, kao i na odgovorno odlaganje opušaka cigareta. Iz Vatrogasnog saveza apeluju na roditelje da posebno vode računa o kretanju dece u blizini otvorenog plamena.

Šta ako dođe do požara?

Ukoliko primetite da se vatra izmakla kontroli, reagujte odmah:

Pristupite gašenju samo ako ne ugrožavate sopstveni život.

Koristite vodu, zemlju ili priručna sredstva.

Odmah pozovite vatrogasno-spasilačku jedinicu na broj 193.

Odlazak sa izletišta

Najvažniji korak nastupa kada se druženje završi. Vatrogasci upozoravaju da se mesto boravka ne sme napustiti dok se vatra u potpunosti ne ugasi. Proverite svaki trag žara i prelijte ga vodom kako biste bili sigurni da vetar kasnije neće ponovo aktivirati plamen.

„Neodgovorno ponašanje je najčešći uzrok letnjih požara. Doslednim poštovanjem ovih jednostavnih mera, štitimo jedni druge i naše prirodno okruženje“, poručuju iz Gradskog vatrogasnog saveza Pančevo.

Uživajte u praznicima odgovorno – priroda će vam biti zahvalna.

(Pančevac)