TOP 3 ZNAKA kojima proleće 2026. donosi sudbinske preokrete: Da li ste među srećnicima?

Dok otkucavaju poslednji sati zime, zvezde su se uskladile tako da tri horoskopska znaka osete poseban blagoslov prolećne ravnodnevice. Za njih 20. mart u 15:46 nije samo kalendarska promena, već trenutak kada se otvaraju vrata novim prilikama.

Evo ko će imati najviše razloga za osmeh:

1. OVAN – Vaše vreme je stiglo!

Budući da proleće počinje ulaskom Sunca u vaš znak, vi ste apsolutni pobednici ove promene. Očekujte ogroman priliv vitalnosti. Ako ste planirali promenu posla ili započinjanje privatnog biznisa, energija ravnodnevice vam daje vetar u leđa. U ljubavi – harizma vam je na vrhuncu, niko vam neće reći „ne“.

2. VAGA – Harmonija i fatalni susreti

Za Vage, ovo proleće donosi dugo čekani balans. Ravnodnevica aktivira vaše polje partnerstva. Ako ste slobodni, jedan slučajan susret tokom marta mogao bi prerasti u nešto veoma ozbiljno. Zauzeti pripadnici znaka rešiće stare nesuglasice i ući u period neverovatne harmonije sa voljenom osobom.

3. RIBE – Duhovni preporod i materijalna dobit

Vi ispraćate svoju vladavinu i predajete štafetu proleću, ali sa sobom nosite plodove dosadašnjeg truda. Intuicija će vam biti izoštrena do te mere da ćete tačno znati koje prilike da prigrabite. Očekujte neočekivani finansijski dobitak ili vest o napredovanju koja će vam potvrditi da se strpljenje isplatilo.

Savet za sve ostale znake: Večeras pre spavanja zapišite jednu želju na papir. Prolećna ravnodnevica je energetski najjači trenutak u godini za manifestaciju novih početaka!

(Pančevac)