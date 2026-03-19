Bela Crkva: Prva rešenja za legalizaciju već stižu

U opštini Bela Crkva po zakonu „Svoj na svome“ prijavljeno je oko 23 hiljade objekata, a rok za one koji još uvek nisu podneli zahtev produžen je do 24. oktobra.

Prema rečima Uglješe Todorovića, načelnika za urbanizam, inspekcijske poslove i privredu, proces protiče uz veliko interesovanje građana, a zabeleženi su i slučajevi gde je jedna osoba prijavljivala više objekata na jednoj parceli.

Za sve zainteresovane stanovnike belocrkvanske opštine omogućena je elektronska prijava. Kako bi se izašlo u susret građanima koji nisu vični digitalnim platformama, lokalna samouprava je organizovala posebne punktove za prijavu, naglašava Todorović.

Prva rešenja su već tu

Dobra vest za one koji su već prošli proceduru jeste da su počela da stižu i prva zvanična rešenja o upisu prava svojine. Ovo je jasan signal da sistem funkcioniše i da građani mogu očekivati brzo rešavanje svojih zahteva.

Produžen rok za prijave

Važno je napomenuti da je rok za podnošenje prijava za lica koja to nisu učinila u osnovnom terminu produžen do 24. oktobra. Prijave se podnose putem digitalne platforme, u zgradi opštine ili putem pošte, ukoliko postoje objektivni razlozi za kašnjenje. Podsećamo, ovaj zakon obuhvata objekte izgrađene i na privatnom i na javnom zemljištu.

(RTV Pančevo)