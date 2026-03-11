POLEN U PANČEVU: Čempres crven, rastu brest, jasen i topola

U nedelji od 2. do 8. marta u vazduhu Pančeva detektovane su visoke koncentracije polena tisa i čempresa. Koncentracije ostalih vrsta polena koje meri Zavod za javno zdravlje Pančevo bile su niske. Za ovu nedelju prognoziran je porast koncentracija polena jasena, topole i bresta.

Primarijus doktora Dubravka Nikolovski iz Zavoda za javno zdravlje savetuje osobama koje su osetljive na polen drveća, da se blagovremeno konsultuju sa lekarom u vezi prevencije i terapije a da boravak na otvorenom planiraju u skladu sa prognozom prisustva alergenog polena u vazduhu.

U 10. sedmici manje polena nego prošle godine Ove godine ipak je u 10. kalendarskoj sedmici manje polena u odnosu na 2025. Pregled merenja Zavoda za javno zdravlje govori da je kasna zima najviše pogodovala cvetanju drveća 2023. Tada je u jednom kubnom metru izmereno skoro 6.500 čestica polena čempresa i tise, drveća kojima očigledno obiluju Pančevo i okolina. Takođe, ukupno je više polena bilo skoro duplo više nego u ovoj sedmici. To svakako ne znači da će taj odnos u koncentraciji polena između 2019. i 2026. biti zadržan i u toku sledećih sedmica.

(Pančevac)

23 saveta za umanjenje simptoma polenske alergije