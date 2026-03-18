Put na Istok kralja Milana: Orijentalni duh srpskog dvora u Gradskom muzeju Vršac

U Gradskom muzeju Vršac, pred brojnom publikom, svečano je otvorena gostujuća izložba Muzeja u Smederevu pod nazivom „Put na Istok kralja Milana Obrenovića: hadžiluk i kultura Orijenta na srpskom dvoru“.

O značaju ove postavke prisutnima su govorili direktorka Gradskog muzeja Vršac Ivana Ranimirov, kao i sami autori izložbe – dr Snežana Cvetković, muzejski savetnik Muzeja u Smederevu, i msr Dejan Vukelić, istoričar umetnosti sa Matematičkog instituta SANU.

Muzeološko putovanje kroz istoriju

Inspirisani živopisnim putovanjem kralja Milana (koji je putovao pod pseudonimom grof od Takova) u Svetu zemlju, autori nas vode kroz period od 17. marta do 13. juna 1889. godine. Izložba dočarava njegove susrete sa važnim ličnostima tog doba, kao i usputna zadržavanja u Carigradu, Bejrutu i Damasku.

Kroz dragocene eksponate, posetioci imaju priliku da osete duh Orijenta koji je kralj Milan doneo na srpski dvor, istražujući spoj srpske tradicije i kulture Istoka u jednom specifičnom istorijskom trenutku.

Dođite u muzej

Svi ljubitelji istorije i umetnosti ovu zanimljivu postavku mogu pogledati u prostorijama Gradskog muzeja Vršac sve do 17. aprila 2026. godine.

