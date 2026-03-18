Lepote Rusije u Opovu: Otvorena izložba fotografija u okviru „Dana ruske kulture“

U okviru manifestacije „Dani ruske kulture u Srbiji“, u Galeriji „Jovan Popović“ u Opovu svečano je otvorena izložba fotografija pod nazivom „Lepote Rusije kroz objektiv“. Ova postavka donosi jedinstven pogled na prirodna bogatstva i kulturne predele Rusije, viđene kroz oko vrhunskih fotografa.

Tokom ceremonije otvaranja, prisutnima se obratila direktorka galerije Katarina Nikolić Ralić, koja je najavila predstojeće kulturne događaje u ovoj ustanovi. Ispred organizatora manifestacije, program „Dana ruske kulture u Opovu“ predstavila je Žanna Knežević, dok je o nastanku radova i saradnji sa autorima govorio Miroljub Milinčić, direktor Centra Ruskog geografskog društva u Srbiji.

Zamenik direktora Ruskog doma u Beogradu, Aleksandar Beljčenko, izrazio je veliku zahvalnost domaćinima na srdačnom prijemu i negovanju kulturnih veza između dva naroda.

Muzički pečat večeri

Svečanost je dodatno uveličao nastup opovačkog hora „Harmonium“ sa pratećim orkestrom. Pod rukovodstvom profesorke Ane Milatović, hor je izveo prigodan program koji je oduševio prisutnu publiku i upotpunio atmosferu ruske kulture.

Izložba predstavlja važan korak u kulturnoj razmeni i pruža priliku građanima Opova da se bliže upoznaju sa specifičnostima ruskog pejzaža i tradicije.

