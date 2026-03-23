Izložba Branimira Karanovića u Kovinu: Fotografija koja briše granicu sa crtežom

U galeriji Centra za kulturu Kovin svečano je otvorena izložba fotografija Branimira Karanovića pod nazivom „Mehur u vremenu“. Ova postavka predstavlja nastavak bogatog opusa autora koji u svakodnevnim prizorima pronalazi neverovatan potencijal za likovne transformacije.

Karanovićev rad karakteriše specifičan pristup gde fotografija često poprima oblike crteža. Razapeti kanapi, sijalice na kablovima, splet električnih instalacija ili pukotine na zidovima, u njegovom objektivu postaju apstraktna igra linija. Prepletenost grana i senki tvori izvesno „crtačko tkivo“ kojim umetnik gradi autentičan i kreativan vizuelni doživljaj.



O autoru: Decenije umetničkog rada

Branimir Karanović je diplomirao 1974. godine na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu, a dve godine kasnije magistrirao je u klasi profesora Marka Krsmanovića. Tokom svoje duge karijere, koja traje više od pola veka, aktivno izlaže na samostalnim i kolektivnim izložbama širom zemlje i inostranstva.

Dobitnik je brojnih prestižnih nagrada i priznanja. Svoje bogato znanje prenosio je generacijama studenata kao profesor fotografije na Akademiji umetnosti u Novom Sadu i na grafičkom odseku Fakulteta primenjenih umetnosti u Beogradu. Od 2006. godine nosi zvanje profesora emeritusa Univerziteta umetnosti u Beogradu.

Poziv posetiocima

Svi ljubitelji vizuelne umetnosti i vrhunske fotografije imaju priliku da pogledaju izložbu „Mehur u vremenu“ svakog radnog dana u prostorijama Centra za kulturu, a postavka će biti dostupna javnosti sve do 3. aprila.

(Pančevac)