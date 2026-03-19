Mramorački park „Titov gaj“ zablistao: Vredne ruke sekcije „Kultura uređenja sela“ u akciji

Članovi i članice udruženja iz Mramorka pokazali su kako se voli svoja okolina, a radnu akciju završili su uz druženje i domaće specijalitete.

Priroda je najlepša kada je čista, a tu važnu lekciju ovih dana su nam još jednom održali članovi sekcije „Kultura uređenja sela“ iz Mramorka. Vredni meštani okupili su se u drugom mramoračkom parku, poznatom kao „Titov gaj“, kako bi ga očistili od smeća i pripremili za predstojeće prolećne dane.

Razlika pre i posle akcije je neverovatna – kroz fotografije koje su zabeležili jasno se vidi koliko malo truda je potrebno da priroda ponovo prodiše punim plućima.

Ovom akcijom Mramorak je dobio uređeniji prostor za šetnju i boravak na svežem vazduhu.

Kako to obično biva u složnim sredinama, vredan rad prati i zaslužen odmor. Akcija je završena dvadesetominutnim druženjem svih učesnika uz čuvene Leline specijalitete, koji su bili savršen završetak ovog korisnog dana.

Ovakve inicijative su pravi primer kako se čuva lokalna sredina i razvija ekološka svest kod svih generacija meštana.

(Pančevac)