Južni Banat

Mramorački park „Titov gaj“ zablistao: Vredne ruke sekcije „Kultura uređenja sela“ u akciji

Članovi i članice udruženja iz Mramorka pokazali su kako se voli svoja okolina, a radnu akciju završili su uz druženje i domaće specijalitete.

15:00

19.03.2026

Foto: FB/Mramorak/Sladjana Radenkovic

Priroda je najlepša kada je čista, a tu važnu lekciju ovih dana su nam još jednom održali članovi sekcije „Kultura uređenja sela“ iz Mramorka. Vredni meštani okupili su se u drugom mramoračkom parku, poznatom kao „Titov gaj“, kako bi ga očistili od smeća i pripremili za predstojeće prolećne dane.

Razlika pre i posle akcije je neverovatna – kroz fotografije koje su zabeležili jasno se vidi koliko malo truda je potrebno da priroda ponovo prodiše punim plućima.

Ovom akcijom Mramorak je dobio uređeniji prostor za šetnju i boravak na svežem vazduhu.
Kako to obično biva u složnim sredinama, vredan rad prati i zaslužen odmor. Akcija je završena dvadesetominutnim druženjem svih učesnika uz čuvene Leline specijalitete, koji su bili savršen završetak ovog korisnog dana.

Galeriju slika „pre i posle“ čišćenja možete videti OVDE. 

Ovakve inicijative su pravi primer kako se čuva lokalna sredina i razvija ekološka svest kod svih generacija meštana.

(Pančevac)

