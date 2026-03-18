Besplatni pregledi u Banatskom Novom Selu: Otkriven veliki broj zdravstvenih promena kod meštana

U Mesnoj zajednici Banatsko Novo Selo uspešno je sprovedena prva ovogodišnja preventivna akcija u okviru projekta „Jednakost u pružanju zdravstvenih usluga osetljivim grupama u Banatu”. Meštani su imali priliku da dobiju potpun obuhvat zdravstvenih usluga, dragocene informacije i savete stručnjaka, kao i pozive za dalje skrining programe.

Ova akcija još jednom je potvrdila ključni značaj preventive. Kod značajnog broja pacijenata koji su se odazvali pregledima, lekari su otkrili promene na štitnoj žlezdi, povišen krvni pritisak, gojaznost i povišene masnoće u krvi – stanja koja često prolaze neprimećeno dok ne postanu ozbiljna.

Zajedno ka zdravijoj budućnosti

Organizatori su izrazili veliku zahvalnost meštanima na odzivu, kao i domaćinima na izuzetnom gostoprimstvu. Osnovna poruka ove akcije je jasna: „Brinite o sebi i čuvajte svoje zdravlje“.

Ovaj važan projekat, koji sufinansira Evropska unija kroz Interreg IPA Program Rumunija–Srbija, dokaz je da komšijske zemlje zajedničkim snagama grade bolji i zdraviji život za sve građane Banata.

(Pančevac)