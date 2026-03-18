Selo Južni Banat

Paljenje livade izazvalo požar na deponiji u Omoljici

14:52

18.03.2026

Foto: Mesna zajednica Omoljica
Foto: Mesna zajednica Omoljica

Zbog krajnje neodgovornog čina paljenja livade nadomak seoskog smetlišta u Omoljici, juče je došlo do širenja vatre i izbijanja požara na samoj deponiji.

Ponovo je neko nesavestan i verovatno zlonameran palio strnjiku. Pored toga što nije zakonito, ovo nedelo, naročito kada duva vetar, ne samo da guši žitelje obližnjih kuća i narušava ekosistem, već može dovesti i do požara većih razmera.

Foto: Mesna zajednica OmoljicaFoto: Mesna zajednica Omoljica

Kako navode iz Mesne zajednice Omoljica, zbog krajnje neodgovornog i nemarnog ponašanja – paljenja livade nadomak seoskog smetlišta, juče je došlo do širenja vatre i izbijanja požara na samoj deponiji.

Foto: Mesna zajednica OmoljicaFoto: Mesna zajednica Omoljica

Direktorka omoljičkog komunalnog preduzeća, Marijana Gligorić Ilić, istakla je da su se mašine veoma brzo na pojavile na terenu i intenzivno radile na suzbijanju i sprečavanju daljeg širenja požara.

Prema njenim rečima, požar je uskoro lokalizovan i stavljen pod kontrolu, a slučaj je prijavljen policiji i svim nadležnim institucijama.

(Pančevac/J. Filipović)

