Stevanović: Naša poruka je jedinstvo i zajedništvo

U Skupština grada Pančeva održana je 10. sednica na kojoj su odbornici razmatrali dnevni red od značaja za dalji urbani, ekonomski i društveni razvoj Pančevo.

Gradonačelnik Pančeva, Aleksandar Stevanović je istakao da donete odluke predstavljaju nastavak kontinuiranog razvoja grada. „Današnjim odlukama postavljamo jasne osnove za dalji urbani razvoj Pančeva, ravnomerno ulaganje u sva naseljena mesta i jačanje komunalne i društvene infrastrukture. Skupština grada Pančeva nastavlja da donosi odluke koje su usmerene ka održivom razvoju, unapređenju javnih usluga i podizanju standarda života svih naših sugrađanki i sugrađana. Posebno je važno što kroz plansku dokumentaciju i strateške dokumente stvaramo preduslove za nove investicije, ali i za kvalitetniji život naših sugrađana. Istovremeno, usvajanjem programa u oblasti zdravstva i socijalne zaštite pokazujemo da nam je briga o ljudima prioritet,“ poručio je gradonačelnik Stevanović i istakao da je poruka koju šalje predsednik Aleksandar Vučić ista kao i poruka koju šalje većina iz skupštinske sale grada Pančeva, a to jeste poruka za jedinstvo i zajedništvo, kao i da plaćenicima neće dozvoliti rušenje sistema, ni države.

Odbornici su usvojili više ključnih odluka koje se odnose na plansku dokumentaciju, upravljanje javnom svojinom, rad javnih preduzeća i ustanova, kao i na unapređenje sistema zdravstvene i socijalne zaštite. Poseban akcenat stavljen je na donošenje odluka o izradi više planova generalne regulacije, i to za Potamišje i Gradsku šumu, kao i za naseljena mesta Starčevo i Jabuka, dok su izmene i dopune plana usvojene za Banatsko Novo Selo. Ove odluke predstavljaju osnovu za dalji urbani razvoj i unapređenje kvaliteta života građana.

Usvojene su i odluke pristupanju izradi teritorijalne Strategije urbanog područja grada, kao i odluke koje se odnose na raspolaganje građevinskim zemljištem i nepokretnostima u javnoj svojini za 2026. godinu.

Od posebnog značaja su tačke koje se odnose na unapređenje javnog zdravlja, uključujući programe Doma zdravlja Pančevo, kao i Plan javnog zdravlja za ovu godinu, kojima se nastavlja briga o zdravlju sugrađana.

