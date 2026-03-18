Tešić i Božić: Mi brinemo o Gimnaziji, a opozicija manipuliše činjenicama

Šef odborničke grupe Srpske napredne stranke u Skupštini grada Pančeva Ivan Tešić i članica Gradskog veća Tanja Božić raskrinkali su danas na Skupštini grada Pančeva sve blokaderske manipulacije i pokušaje opozicije da netačnim informacijama i podmetačinama, po svaku cenu, uvuku politiku u pančevačku Gimnaziju i narod dovedu u zabludu, namerno urušavajući ovu uglednu obrazovnu ustanovu, piše ePačevo.

„Zakon o sistema obrazovanja i vaspitanja, u članu 116. stav 10, jasno definiše ko može da bude u Školskom odboru. Osobe koje su članovi Saveta roditelja ne mogu da budu u Školskom odboru. U predloženom sastavu Školskog odbora nalaze se i dvoje iz Saveta roditelja Gimnazije. To stoji i u mišljenju Agencije za sprečavanje korupcije, koje je Grad dobio u julu prošle godine. Kada bi prošao taj predlog, to bi bio sukob interesa, po članu 40. Zakona o sprečavanju korupcije. Ali, blokaderi verovatno znaju bolje. Oni tumače kako njima odgovara i dovode narod u zabludu. Manipulacija i neistine osnov su njihove politike, što se iz dana u dan sve temeljnije potvrđuje. Ako vam treba dokaz da je opoziciona politika umešana u sve spletke oko Gimnazije, to je činjenica da je jedna od predloženih i Milena Stefanov, predsedica Gradskog odbora ponoševe političke partije“, objasnio je Tešić za ePančevo.

Tešić je jednostavno, činjenicama, odgovorio i na prozivke da gradska vlast ne vodi računa o Gimnaziji.

„Brinemo o Gimnaziji, kao što nijedna vlast do sada nije brinula. U novu zgradu sa parternim uređenjem uloženo je 177.600.000 sa PDV. U Sportsku salu 48.000.000 sa PDV. Ukupno, 225.600.000 sa PDV. U planu je da se uradi krov, planirana vrednost je 50.000.000 sa PDV, a za prozore je predviđeno 10.000.000 sa PDV. Još ukupno 60 miliona. Sve to zajedno iznosi 285.600.000 dinara. Ko ne brine o Gimnaziji, a ko ovu temu zloupotrebljava, negira istinu i želi politički da profitira na lažima i manipulacijama? Odgovor će da da narod na izborima“, naglasio je Tešić za ePančevo.

(ePančevo)

