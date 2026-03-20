Odgovorna briga za najmlađe: Besplatni udžbenici za osnovce u Alibunaru

Na sednici Skupštine opštine Alibunar, odbornici su usvojili značajnu Odluku o dodeli besplatnih udžbenika za učenike javnih osnovnih škola na teritoriji cele opštine.

Ovom odlukom obuhvaćeni su svi osnovci od prvog do osmog razreda.

Pravo na besplatne komplete udžbenika ostvariće svi učenici koji ovo pravo već ne koriste po nekom drugom osnovu (poput republičkih subvencija).

Primarna namera opštinskog rukovodstva, na čelu sa predsednicom opštine Zoranom Bratić, jeste da se sredstvima iz lokalnog budžeta pruži direktna podrška porodicama i osigura da svaki đak ima osnovne nastavne resurse za kvalitetno obrazovanje.

Predsednica opštine je istakla da je ovo primer odgovornog upravljanja i jasne brige lokalne samouprave za potrebe građana, a naročito onih najmlađih. Ovakvim merama opština Alibunar direktno doprinosi unapređenju lokalnog obrazovnog sistema i olakšava pripremu za novu školsku godinu svim roditeljima.

(Pančevac)