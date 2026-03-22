Zvezdana prognoza za nedelju, 22. mart: Dan za unutrašnji mir i punjenje baterija

Ovan (21.3. – 19.4.)

Danas je dan za odmor. Iako biste želeli da osvojite svet, telu je potreban predah.

Boja: Bež

Srećan dan: Nedelja

Savet: Isključite telefon na sat vremena i uživajte u tišini.

Poruka: Odmor nije gubitak vremena, već investicija u snagu.

Bik (20.4. – 20.5.)

Prijatno druženje sa bliskim prijateljima vratiće vam osmeh na lice. Razgovori o budućnosti su inspirativni.

Boja: Zelena (boja trave)

Srećan dan: Petak

Savet: Podelite svoje planove sa osobom kojoj verujete.

Poruka: Pravi prijatelji su tvoj najvredniji kapital.

Blizanci (21.5. – 20.6.)

Razmišljate o poslovnim ciljevima čak i tokom praznika. Neko iz porodice može vam dati odličnu ideju.

Boja: Biserno bela

Srećan dan: Sreda

Savet: Ne opterećujte se obavezama koje počinju tek sutra.

Poruka: Uspeh se gradi korak po korak, bez žurbe.

Rak (21.6. – 22.7.)

Idealan dan za duhovni rast ili učenje nečeg novog. Možda vas privuče filozofija ili daleke kulture.

Boja: Teget

Srećan dan: Ponedeljak

Savet: Prošetajte pored vode, to će vas regenerisati.

Poruka: Tvoj unutrašnji kompas uvek zna pravi put.

Lav (23.7. – 22.8.)

Danas su emocije pojačane. Mogući su duboki razgovori sa partnerom o zajedničkim finansijama ili planovima.

Boja: Purpurna

Srećan dan: Nedelja

Savet: Budite iskreni prema sebi i drugima, istina oslobađa.

Poruka: Hrabrost je pokazati ranjivost.

Devica (23.8. – 22.9.)

Harmonija u odnosima je ključ današnjeg dana. Provedite kvalitetno vreme sa voljenom osobom.

Boja: Svetloplava

Srećan dan: Sreda

Savet: Napravite kompromis, vredi više od pobede u raspravi.

Poruka: Ljubav se krije u malim znacima pažnje.

Vaga (23.9. – 22.10.)

Danas se posvetite malim kućnim poslovima koji vas opuštaju. Red u kući doneće red u glavi.

Boja: Siva

Srećan dan: Petak

Savet: Lagana šetnja ili joga će vam prijati.

Poruka: Harmonija spolja odražava mir unutra.

Škorpija (23.10. – 21.11.)

Ljubav i kreativnost cvetaju. Ako ste slobodni, moguć je zanimljiv susret koji će vam zagolicati maštu.

Boja: Boja višnje

Srećan dan: Utorak

Savet: Prepustite se hobiju koji vas čini srećnim.

Poruka: Srce uvek prepozna ono što je dobro za njega.



Strelac (22.11. – 21.12.)

Uživajte u toplini doma. Porodični ručak ili razgovor sa roditeljima napuniće vam srce toplinom.

Boja: Žuta (oker)

Srećan dan: Četvrtak

Savet: Sredite stare fotografije ili uspomene.

Poruka: Koreni su ti koji ti daju krila da letiš.



Jarac (22.12. – 19.1.)

Vaše komunikacione veštine su danas na vrhuncu. Odličan dan za dopisivanje, čitanje ili kraći izlet u prirodu.

Boja: Tamnozelena

Srećan dan: Subota

Savet: Pozovite brata ili sestru ili bliskog rođaka.

Poruka: Dobra reč otvara sva vrata.



Vodolija (20.1. – 18.2.)

Danas analizirate svoje resurse. Razmišljate kako da unapredite svoj životni standard, ali ne preterujte sa trošenjem.

Boja: Srebrna

Srećan dan: Subota

Savet: Fokusirajte se na ono što već imate, budite zahvalni.

Poruka: Istinsko bogatstvo je ono što ne možeš kupiti novcem.

Ribe (19.2. – 20.3.)

Mesec je u vašem znaku, što vam daje posebnu intuiciju i harizmu. Ljudi će tražiti vašu blizinu.

Boja: Tirkizna

Srećan dan: Četvrtak

Savet: Verujte svom prvom osećaju, neće vas prevariti.

Poruka: Ti si svetlost koja osvetljava put drugima.

(Pančevac)