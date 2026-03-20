Akcija JKP „Dolovi“: Očišćen atarski put prema Švabinoj bari

JKP „Dolovi“ iz Dolova uspešno je sprovelo akciju čišćenja atarskog puta koji vodi ka lokalitetu Švabina bara. Radnici komunalnog preduzeća uklonili su nagomilani otpad kako bi ovaj put ponovo bio prohodan i čist, ali istovremeno šalju oštar apel svim sugrađanima.

Iz javnog komunalnog preduzeća upozoravaju da nesavesno odlaganje smeća direktno vodi ka stvaranju divljih deponija. Ovakve pojave ne samo da narušavaju prirodni izgled okoline i čistoću sela, već predstavljaju i ozbiljan ekološki rizik za poljoprivredno zemljište i zdravlje meštana.

„Molimo sve sugrađane da svoj komunalni i kabasti otpad ne odlažu na javnim površinama i atarskim putevima, već isključivo na mestima koja su za to predviđena. Čuvanje zajedničkog prostora je obaveza svih nas“, poručuju iz JKP ‘Dolovi’.

Svi meštani koji imaju nedoumice oko pravilnog odlaganja specifičnih vrsta otpada ili im je potrebna dodatna informacija, mogu se obratiti direktno JKP-u ‘Dolovi’ ili prostorijama Mesne zajednice Dolovo.

Zajedničkim trudom možemo očuvati naše selo čistim i urednim za buduće generacije.

