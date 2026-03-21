Vršac uređuje saobraćajnice: Prioritet pešački prelazi i zone škola

VRŠAC – U okviru redovnog održavanja putne infrastrukture, Grad Vršac započeo je radove na obnavljanju horizontalne saobraćajne signalizacije na teritoriji grada. Radovi se realizuju na osnovu ugovora o javno-privatnom partnerstvu, a izvođač je preduzeće „Sremput“ DOO.

Čim su se stekli povoljni meteorološki uslovi, ekipe su izašle na teren kako bi osvežile poprečne oznake na kolovozu. Poseban akcenat stavljen je na pešačke prelaze, zaustavne linije, strelice i natpise „ŠKOLA“, čime se direktno unapređuje bezbednost najmlađih učesnika u saobraćaju. Uporedo sa ovim aktivnostima, vrši se i obnova podužnih linija na ključnim saobraćajnicama u samom naselju.

„Cilj ovih radova je podizanje nivoa bezbednosti svih učesnika u saobraćaju, sa posebnim fokusom na zone povećanog rizika“, navode iz lokalne samouprave.

Lokalna samouprava uputila je apel svim vozačima da tokom trajanja radova pokažu strpljenje i povećanu opreznost. Poštovanje privremene signalizacije i smanjenje brzine u zonama gde se nalaze radnici neophodni su kako bi se posao završio bezbedno i u predviđenim rokovima.

