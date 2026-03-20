Poskupljenje pred Vaskrs: Rast cena prasadi, jagnjadi i bikova

16:00
20.03.2026
Na stočnim pijacama širom Srbije beleže se promene u cenovnicima, a ponuda varira u zavisnosti od regiona.
Uoči vaskršnjih praznika na tržištima i u klanicama širom Srbije zabeležen je rast cena žive stoke. Najveći skok cena osetan je kod jagnjadi, prasadi i bikova, dok ponuda varira od prosečne do slabije u zavisnosti od regiona.Iako cene direktno zavise od težine životinja i lokacije prodaje, trend poskupljenja je evidentan na većini stočnih pijaca. Detaljni izveštaji pokazuju da se predstojeći praznici direktno odražavaju na potražnju, što prati i prilagođavanje cenovnika u svim kategorijama.
Bikovi i telad
Tovni bikovi simentalske rase, preko 500 kg – do 550 din/kg (Pirot) T
Telad do 160 kg – 900 din/kg (Kraljevo)
Tovna junad preko 480 kg – 530 din/kg (Srednji Banat)
Krave za klanje – 250–490 din/kg
Prasad i tovne svinje
Prasad 16–25 kg – 270–350 din/kg (Kraljevo, Loznica, Južna Bačka)
Tovne svinje 80–120 kg – 145–160 din/kg (Podrinje, Južna Bačka)
Pijaca Obrenovac – prašad 16–25 kg – 320 din/kg
Jaganjci
Pirot – 600 din/kg (ponuda vrlo slaba)
Srem – 500 din/kg,
srednji Banat – 430 din/kg
Kraljevo – 400 din/kg (ponuda prosečna)
Raški region – 420 din/kg
(Una.rs)