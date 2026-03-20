Počela trodnevna proslava Ramazanskog bajrama

Muslimani u Srbiji i širom sveta obeležavaju jedan od najvažnijih praznika; predsednik Vučić i zvaničnici uputili čestitke vernicima.

Muslimanski vernici danas, 20. marta, obeležavaju prvi dan Ramazanskog bajrama, praznika koji označava kraj svetog meseca posta.

Slavlje je počelo jutarnjom molitvom, Bajram namazom, a praznik koji se naziva i „ispitom zrelosti” traje tri dana, tokom kojih se vernici okupljaju u krugu porodice i prijatelja.

Uz bogatu trpezu, prvi dan Bajrama provodi se u krugu porodice koja se okuplja kod najstarijih članova.

Drugi dan obilaze se groblja, mezarja, a treći dan provodi se u druženju s prijateljima, poznanicima i komšijama.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić uputio je najsrdačnije čestitke svim građanima islamske veroispovesti, ističući važnost solidarnosti, praštanja i međusobnog uvažavanja u izazovnim vremenima.

Tradicionalni pozdrav „Bajram šerif mubarek olsun” danas odjekuje domovima vernika, podsećajući na vrednosti zajedništva i mira koji su temelj ovog velikog praznika.

