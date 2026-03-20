Avion iz Dohe sa 250 državljana Srbije sleteo u Beograd

Na beogradski aerodrom iz Dohe je sleteo avion sa 250 državljana Srbije koji su evakuisani iz Katara, Kuvajta i Bahreina.

Ministarstvo spoljnih poslova, u koordinaciji sa Vladom Republike Srbije, uspešno je organizovalo još jedan evakuacioni let, kojim je 250 državljana Srbije iz Dohe bezbedno sletelo na beogradski aerodrom, saopštilo je ministarstvo, prenosi RTS.

Evakuisani su srpski državljani koji su se zatekli u Kataru, Kuvajtu i Bahreinu.

Državni sekretar u Ministarstvu spoljnih poslova Damjan Jović, koji je koordinirao evakuacijom, iz Dohe je ranije poručio da ovim kompleksnim logističkim poduhvatom Ministarstvo spoljnih poslova Republike Srbije nastavlja niz evakuacionih letova sa Bliskog istoka iz ratom zahvaćenih područja.

„Ovo je do sada najzahtevnija operacija, u logističkom smislu, koju smo sproveli. Tokom cele noći smo transportovali naše ljude i prevozili ih iz Bahreina i Kuvajta kroz Saudijsku Arabiju ovde do Katara. Reč je o vrlo složenim procedurama, ali evo, svi smo se ukrcali“, objasnio je Jović.

