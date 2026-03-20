Počela podela paketa solidarne pomoći za penzionere

Direktor PIO fonda Relja Ognjenović potvrdio da će više od 100.000 penzionera sa najnižim primanjima dobiti hranu i sredstva za higijenu.

Direktor PIO fonda Relja Ognjenović objavio je da je danas počela distribucija paketa solidarne pomoći, koja će trajati narednih 45 dana u više od 184 mesta širom Srbije. Za ovu namenu izdvojeno je 240 miliona dinara, a paketi sadrže osnovne životne namirnice i sredstva za higijenu. Pravo na pomoć ostvarili su penzioneri čija primanja ne prelaze 34.201 dinar.

„Negde oko 131 hiljada penzionera se prijavila, od čega je 121 hiljada ispunila uslov da konkuriše. Preko sto hiljada paketa smo obezbedili i smatramo da ako prihodi od doprinosa nastave da budu ovako dobri kao i do sada, možemo da ispunimo da svi penzioneri koji su se prijavili do kraja godine dobiju paket solidarne pomoći“, rekao je Ognjenović za RTS.

Naveo je da je podela paketa počela danas i da će trajati narednih 45 dana.

„U preko 184 mesta u Srbiji se dele paketi solidarne pomoći. Gledaćemo da priđemo što bliže penzionerima kako bi im olakšali preuzimanje paketa. Sve to radimo sa najvećim udruženjem penzionera tako da mislim da će sve proteći u najboljem redu kao i do sada“, objasnio je Ognjenović.

Dodaje da 580 hiljada penzionera u Srbiji ima najniže penzije i ispunjava uslove za pakete solidarne pomoći.

„Gledali smo da pomognemo penzionerima do 40, pa čak i 45 hiljada dinara penzije. Tih penzionera ima oko 706 hiljada. Imamo osetna povećanja penzija. Prošle godine smo imali povećanje od 24,4 odsto. To nije isto povećanje kod penzionera sa minimalnom penzijom i kod onih koji imaju penziju od 100 hiljada dinara. Moramo da smanjimo tu razliku u penzijama“, navodi Ognjenović.

Kako kaže, već tri godine PIO fond popunjava sve banjske kapacitete penzionerima koji su ispunili uslove za besplatne rehabilitacije.

„Do sada je na rehabilitaciju otišlo više od 23 hiljade penzionera. Zadatak, na nama i na državi, jeste da proširimo banjske kapacitete i da pogledamo kako možemo da uključimo i privatni sektor kako bi što više penzionera, od 68 hiljada koji su se prijavili, poslali u banje“, zaključio je Ognjenović.

(Pančevac/RTS)