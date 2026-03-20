Vučević pozvao Mađare iz Srbije da glasaju za Orbana

Predsednik SNS-a istakao da je pobeda stranke Fides 12. aprila garant najboljih mogućih odnosa između Srbije i Mađarske.

12:30

20.03.2026

Foto: Printscreen/RTV Pink

Predsednik Srpske napredne stranke Miloš Vučević pozvao je državljane Srbije koji imaju i mađarsko državljanstvo da na predstojećim parlamentarnim izborima u Mađarskoj, zakazanim za 12. april, daju podršku aktuelnom premijeru Viktoru Orbanu i njegovoj stranci Fides.

Gostujući na televiziji Pink, Vučević je naglasio da SNS „svim srcem navija“ za Orbanovu pobedu, verujući da je to ključni uslov za nastavak izuzetnih međusobnih odnosa dve zemlje.

Vučević je dodao da ovakav stav deli i koalicioni partner Savez vojvođanskih Mađara (SVM), te je pozvao sve sugrađane sa pravom glasa da izađu na birališta. Prema njegovim rečima, stabilnost i dosadašnja saradnja sa Budimpeštom predstavljaju prioritet, a pobeda Fidesa osigurala bi dalji razvoj strateškog partnerstva Srbije i Mađarske.

(Pančevac/TVPink)

Tagovi

Fides izbori u Mađarskoj Mađarska Miloš Vučević SNS Srbija SVM Viktor Orban

