Posle 40. izbegavajte ovaj doručak, brzo pretvaraju u „šećernu bombu”

Na prvi pogled jednostavni i ukusni, ovi obroci se brzo pretvaraju u „šećernu bombu” bez vlakana i proteina i remete hormone

U zrelim godinama, naročito nakon 40. godine, žene se suočavaju sa suptilnim, ali važnim promenama u telu koje ne treba zanemariti. Hormonski disbalans, sporiji metabolizam i veći rizik od upalnih stanja postaju sve izraženiji, a jedan od ključnih načina da se sačuva zdravlje u tom periodu jeste – doručak. Način na koji dan započinjemo određuje nivo energije, stabilnost hormona, pa čak i raspoloženje.

Nutricionistkinja i fitnes instruktorka Teri Tateosijan u razgovoru za SheFinds ističe da određene popularne opcije za doručak, iako naizgled zdrave, mogu da izazovu pravu buru u telu – od naglih skokova šećera u krvi do podsticanja hronične upale.

„Hrana koja je puna skrivenog šećera i rafinisanih ugljenih hidrata može da bude okidač za brojne probleme, naročito kod žena u srednjim godinama”, upozorava ona.

Jedan od čestih izbora za doručak, koji se pogrešno smatra zdravim, jeste voćni jogurt sa granolom. Iako izgleda kao uravnotežen obrok, sadrži skrivene količine šećera.

„Većina voćnih jogurta prepuna je dodatih šećera, dok granola često sadrži još više – što izaziva energetske oscilacije i narušava hormonsku ravnotežu”, kaže Tateosijan. Umesto toga, ona savetuje se da se doručak bazira na običnom grčkom jogurtu bez šećera, uz dodatak lanenog semena, borovnica i malo cimeta, što je kombinacija koja stabilizuje šećer i smanjuje upalne procese.

Još jedan „klasičan” doručak koji bi žene posle četrdesete trebalo da izbegavaju jeste beli tost sa puterom i džemom. Na prvi pogled jednostavan i ukusan, ovaj obrok se brzo pretvara u „šećernu bombu” bez vlakana i proteina.

„Beli hleb se gotovo trenutno pretvara u glukozu u telu, dok marmelada dodatno opterećuje pankreas”, objašnjava Tateosijan i dodaje da ovakav doručak može da izazove napad gladi, umora i naglog pada energije. Zdravija varijanta uključuje integralni tost sa avokadom i jajima, uz dodatak spanaća – što obezbeđuje dugotrajnu sitost i hranljive materije potrebne za podršku metabolizmu, prenosi Indeks.

Na kraju, mnoge žene posežu za praktičnim rešenjima kao što su energetske pločice ili peciva iz pekare. Iako se često reklamiraju kao „fit” opcije, realnost je drugačija. „Veliki broj granola pločica i pekarskih proizvoda sadrže štetne masti, veštačke zaslađivače i aditive koji izazivaju nadutost, usporavaju varenje i podstiču nakupljanje kilograma”, kaže Tateosijan. Umesto toga, preporučuje se proteinski smuti sa povrćem, čia semenkama i bobičastim voćem – lagan, a hranljiv obrok, koji podstiče dobro varenje i stabilan nivo energije.

U godinama kada telo traži nežniji i pametniji pristup ishrani, male, ali promišljene promene u doručku mogu imati veliki efekat.

„Doručak ne bi trebalo da vas umori – trebalo bi da vam da energiju”, poručuje nutricionistkinja. Pravilnim izborom namirnica moguće je regulisati hormone, očuvati vitalnost, zdravlje i dobro raspoloženje tokom celog dana.

(Politika)