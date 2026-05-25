Učenice pančevačke Baletske škole uspešne na državnom takmičenju u Novom Sadu

Učenice Baletske škole u Pančevu ostvarile su zapažen uspeh na Festivalu baletskih škola Republike Srbije, održanom u subotu, 23. maja, u Novom Sadu, osvojivši više nagrada u kategoriji klasičnog baleta, u podkategoriji solo nastupa.

Drugu nagradu osvojile su Marta Filipović i Helena Birak, dok je Minja Stepović dobila treću nagradu.

Učenice su nastupale u klasi profesorki Nataše Todović i Vladislave Marković, koje su ih pripremale za festival.

Festival baletskih škola Republike Srbije tradicionalna je manifestacija koja okuplja talentovane učenike iz svih krajeva zemlje, a održava se u prostorijama Baletske škole u Novom Sadu i Gradske koncertne dvorane.

Mladim igračima pruža priliku da predstave svoj rad, talenat i umetnički napredak pred stručnim žirijem i publikom.

(Pančevac/J. Filipović)

