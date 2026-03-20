Danas je Međunarodni dan sreće: Male stvari čine veliku razliku

Od 2012. godine svet 20. marta slavi radost i blagostanje kao osnovne ljudske ciljeve.
12:25NIS se oglasio o posebnoj licenci OFAC-a: Omogućeno održavanje poslovanja, ugovora i drugih sporazuma
Od 2012. godine svet 20. marta slavi radost i blagostanje kao osnovne ljudske ciljeve.
Širom planete danas se obeležava Međunarodni dan sreće, datum koji su Ujedinjene nacije ustanovile kako bi podsetile čovečanstvo da su sreća i blagostanje univerzalni ciljevi svakog pojedinca.
Ovaj dan je prilika da zastanemo i osvestimo male trenutke radosti koji nas ispunjavaju – od jutarnje kafe i osmeha prolaznika, do vremena provedenog sa najmilijima.
Psiholozi podsećaju da sreća nije samo odsustvo problema, već sposobnost da u svakodnevici pronađemo razloge za zahvalnost.
Studije pokazuju da ljubaznost prema drugima i briga o sopstvenom mentalnom zdravlju direktno utiču na osećaj životnog zadovoljstva. Zato danas, bez obzira na obaveze, učinite nešto lepo za sebe ili nekoga u svom okruženju i proslavite radost postojanja.
