Danas je Međunarodni dan sreće: Male stvari čine veliku razliku

Od 2012. godine svet 20. marta slavi radost i blagostanje kao osnovne ljudske ciljeve.

11:15

20.03.2026

Foto: Pixabay
Širom planete danas se obeležava Međunarodni dan sreće, datum koji su Ujedinjene nacije ustanovile kako bi podsetile čovečanstvo da su sreća i blagostanje univerzalni ciljevi svakog pojedinca.

Ovaj dan je prilika da zastanemo i osvestimo male trenutke radosti koji nas ispunjavaju – od jutarnje kafe i osmeha prolaznika, do vremena provedenog sa najmilijima.

Psiholozi podsećaju da sreća nije samo odsustvo problema, već sposobnost da u svakodnevici pronađemo razloge za zahvalnost.

Studije pokazuju da ljubaznost prema drugima i briga o sopstvenom mentalnom zdravlju direktno utiču na osećaj životnog zadovoljstva. Zato danas, bez obzira na obaveze, učinite nešto lepo za sebe ili nekoga u svom okruženju i proslavite radost postojanja.

