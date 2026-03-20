ASTRO VIKEND: Stiže proleće i donosi velike promene svim znacima

Saznajte šta vam zvezde poručuju za prvi prolećni vikend – ko će imati sreće u ljubavi, a koga čeka poslovni uspeh.

Ovaj vikend donosi jedan od najvažnijih astroloških preokreta u godini. Ulaskom Sunca u znak Ovna zvanično počinje proleće, ali i novi ciklus koji nas podstiče da ostavimo prošlost iza sebe.

Energija vikenda biće dinamična i motivišuća, savršena za pokretanje projekata koje ste dugo odlagali. Dok će vatreni znaci (Ovan, Lav, Strelac) osetiti neverovatan nalet samopouzdanja, zemljani znaci (Bik, Devica, Jarac) trebalo bi da iskoriste ove dane za postavljanje jasnih ciljeva. Vazdušni znaci će briljirati u komunikaciji, dok se vodenim znacima savetuje da intuiciju pretvore u akciju.

Iskoristite ovaj astrološki „novi početak“ da očistite svoj prostor i misli, jer sve što sada započnete ima veliki potencijal za uspeh.

Ovan: Vaše vreme je stiglo! Rođendanski mesec počinjete sa ogromnom dozom samopouzdanja. Subota je idealna za fizičku aktivnost, dok nedelja donosi zanimljiv poziv koji može promeniti vaše poslovne planove.

Bik: Vikend je rezervisan za uživanje u krugu porodice. Iako osećate nalet prolećne energije, vama je potreban mir. Nedelja donosi neočekivani finansijski dobitak ili vest o povišici.

Blizanci: Komunikacija je vaša jača strana ovog vikenda. Očekujte mnogo poziva i druženja. Subota je savršena za kraći izlet van grada, dok u nedelju obratite pažnju na snove – nose važnu poruku.

Rak: Fokusirani ste na dom i uređenje prostora. Prolećna ravnodnevica vas podstiče da izbacite sve staro iz života. U ljubavi vas očekuje harmoničan vikend, naročito u subotu uveče.

Lav: Vi ste u centru pažnje gde god da se pojavite. Energija Ovna vam savršeno odgovara. Nedelja je idealna za započinjanje novog hobija ili kreativnog projekta koji ste dugo planirali.

Devica: Vreme je da usporite. Prethodna nedelja je bila naporna, pa ovaj vikend iskoristite za regeneraciju. Odličan je trenutak za detoksikaciju organizma i lagane šetnje pored vode.

Vaga: Ravnoteža je ključna reč. Partner će zahtevati više pažnje u subotu, dok će vam nedelja doneti preko potreban mir. Slobodne Vage mogu upoznati zanimljivu osobu preko zajedničkih prijatelja.

Škorpija: Strast i intenzitet obeležiće ove dane. Ako imate nerešene odnose, sada je trenutak da ih raščistite. Nedelja donosi nalet inspiracije za posao koji će vas izdvojiti iz mase.

Strelac: Avantura vas zove! Iskoristite prolećno sunce za boravak u prirodi. Vaš optimizam je zarazan i privlačiće pozitivne ljude. U ljubavi sledi prijatno iznenađenje u nedelju popodne.

Jarac: Fokusirani ste na dugoročne ciljeve. Iako je vikend, vaše misli su kod poslovnih planova. Ipak, odvojite vreme za opuštanje sa bliskom osobom u subotu uveče – prijaće vam više nego što mislite.

Vodolija: Idealno vreme za druženje sa istomišljenicima. Vaše ideje će naići na odličan odjek. Subota je povoljna za kupovinu tehnike ili sitnica za dom, dok nedelja donosi romantičan obrt.

Ribe: Intuicija vam je na vrhuncu. Osećate promene u vazduhu i spremni ste za nove početke. Posvetite se umetnosti ili meditaciji. Nedelja je dan za ljubavnu magiju i duboke razgovore.

(Pančevac)