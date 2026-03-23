Bela Crkva: e-Bolovanje za manje papira i bržu proceduru

Dom zdravlja u Beloj Crkvi uspešno je uveo sistem e-bolovanje, koji značajno olakšava proces otvaranja i praćenja bolovanja.

Kako navodi dr Jelena Savić, načelnica Službe opšte medicine, ovaj digitalni sistem direktno povezuje zdravstvenu ustanovu, RFZO i poslodavce, čime se drastično smanjuje potreba za papirnom dokumentacijom.Pacijenti sada dobijaju SMS obaveštenje čim je njihovo bolovanje evidentirano, a putem istog sistema vrši se i upućivanje na prvostepenu lekarsku komisiju.

Iako pojedini poslodavci i dalje traže izveštaje u papirnom obliku, prelazak na elektronski rad donosi više vremena za pacijente i efikasniju proceduru za sve učesnike u sistemu.

