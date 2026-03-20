Ovoj grupi građana danas stiže novac: Isplata se vrši i u subotu

Redovna novčana februarska naknada za nezaposlene biće isplaćena u petak, 20. marta, saopštila je Nacionalna služba za zapošljavanje (NSZ).

Privremena naknada za nezaposlene koji žive na i izvan teritorije AP Kosovo i Metohija biće isplaćena u subotu, 21. marta.

Novac će nezaposlenima biti isplaćen preko Banke Poštanska štedionica, navodi se u saopštenju.

