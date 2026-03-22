KP „Higijena“: Prolećna akcija odnošenja kabastog otpada u aprilu

Javno komunalno preduzeće „Higijena“ tokom celog aprila sprovodiće veliku prolećnu akciju sakupljanja i odnošenja kabastog otpada.

Akcija obuhvata Pančevo, Starčevo i Dolovo, a radnici jedinica „Iznošenje otpada“ i „Čistači“ biće na terenu radnim danima od 7 do 15 časova. Građani svoj krupni otpad treba da iznesu ispred domova u ranim jutarnjim satima prema utvrđenom rasporedu.

Uroš Dražević iz JKP „Higijena“ naglasio je za RTV Pančevo da je cilj ove inicijative da se građanima omogući pravilan način odlaganja kabastih stvari koje ne mogu sami da transportuju, čime se direktno sprečava nastanak novih divljih deponija. Ova akcija je ključna za očuvanje higijene i zdravijeg okruženja u gradu i naseljenim mestima.

