Kovinski prvaci u planetarnom „Eratostenovom eksperimentu“

KOVIN – Učenici osnovne škole „Jovan Jovanović Zmaj“ iz Kovina i ove godine, kao i prethodnih desetak godina, učestvovali su u planetarnom „Eratostenovom eksperimentu“, koji se tradicionalno organizuje dva puta godišnje – na prolećnu i jesenju ravnodnevnicu.

Ove godine u eksperiment su se uključili učenici prvog razreda, kroz aktivnosti primerene njihovom uzrastu.

Crtali su senke jedni drugih na betonu, merili dužinu senke svojih drugara i razgovarali o fenomenu senke uz pomoć animiranih fotografija i crteža. Sve ove aktivnosti đaci su realizovali vođeni svojom učiteljicom Svetlanom Baković.

„Za učenike to je bilo jedno lepo i zanimljivo iskustvo učešća u eksperimentu svetskih razmera. Prema podacima organizatora, ove godine u ovom događaju učestvovalo je 6000 škola i 36.000 učenika iz 105 zemalja, a naši prvaci bili su najmlađi od svih učesnika“, ističe nastavnik Dejan Kreculj, koji je, kao i prethodnih godina, bio koordinator i pripremio obimnu digitalnu potporu korišćenjem alata veštačke inteligencije.

