Bela Crkva: Potpisani ugovori za energetsku sanaciju kuća



U velikoj sali opštinske uprave Bela Crkva danas su svečano potpisani ugovori o sufinansiranju mera energetske efikasnosti između građana i izvođača radova. Ovim programom obuhvaćeno je 39 domaćinstava, koja će uz pomoć države i lokalne samouprave zameniti stolariju, unaprediti sisteme grejanja, postaviti fasade ili solarne panele, prenosi BCinfo.

Predsednica opštine Tatjana Kokar istakla je da su uspešno realizovana dva poziva – opšti, sa subvencijom od 50%, i poseban poziv za socijalno ranjive kategorije, gde je pokriveno čak 90% troškova predračuna. „Od ukupnog broja, 17 ugovora dodeljeno je upravo socijalno ugroženim sugrađanima“, naglasila je Kokar, dodajući da interesovanje svake godine raste, što potvrđuje opravdanost ulaganja u energetsku sanaciju u svim naseljenim mestima opštine.