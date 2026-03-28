7 najčešćih grešaka pri hodanju posle 50. godine

18:00

28.03.2026

Foto: Pexels

Hodanje je jedna od najčešće preporučenih fizičkih aktivnosti za osobe starije od 50 godina. Stručnjaci se slažu da ova jednostavna navika može doprineti zdravlju srca, boljoj kontroli šećera u krvi, očuvanju funkcije mozga i opštem kvalitetu života.

Ipak, postoji važan detalj koji se često zanemaruje: nije dovoljno samo hodati — važno je i kako hodate.

Mnoge uobičajene greške mogu umanjiti koristi hodanja, pa čak i dovesti do nelagodnosti u zglobovima, lošeg držanja ili nepotrebnog umora.

U nastavku su najčešće greške i saveti kako da ih ispravite.

Zašto je hodanje važno posle 50. godine
Kako starimo, telo prolazi kroz prirodne promene:

smanjuje se mišićna masa
zglobovi postaju manje pokretljivi
metabolizam se usporava
cirkulacija može biti slabija

 

Redovno hodanje može pomoći da se ovi efekti ublaže. Ono:

podržava rad srca
održava mišiće aktivnim
poboljšava pokretljivost
podstiče cirkulaciju
doprinosi mentalnoj jasnoći

1. Prebrzo započinjanje šetnje
Mnogi odmah krenu brzim tempom, bez zagrevanja.

Zašto je to problem:
Mišići i zglobovi nisu pripremljeni, a srčani ritam naglo raste.

Rešenje:
Počnite sporije prvih 3–5 minuta, pa postepeno ubrzavajte.

2. Loše držanje tela
Često se hoda sa pogrbljenim ramenima i glavom nagnutom napred.

Posledice:

napetost u vratu i ramenima
lošije disanje
Rešenje:

držite leđa prava
opustite ramena
gledajte pravo ispred sebe

3. Neodgovarajuća obuća
Stare ili neudobne patike mogu opteretiti zglobove.

Obratite pažnju na:

dobru amortizaciju
podršku stopalu
fleksibilan đon
Pravilna obuća može značajno povećati udobnost i sigurnost.

4. Nedovoljna redovnost
Povremene duge šetnje nisu dovoljne.

Bolji pristup:
Hodajte 20–30 minuta većinu dana u nedelji.

Doslednost daje bolje rezultate od povremenog intenziteta.

5. Nepokretne ruke
Držanje ruku uz telo bez pokreta smanjuje efikasnost hodanja.

Zašto je važno:

pomaže ravnoteži
aktivira dodatne mišiće
poboljšava ritam
Rešenje:
Blago savijte ruke i pustite da se prirodno kreću.

6. Korišćenje telefona tokom hodanja
Gledanje u telefon utiče na držanje i pažnju.

Rizici:

naprezanje vrata
loša postura
veći rizik od spoticanja
Rešenje:
Držite telefon po strani i fokusirajte se na kretanje i disanje.

7. Zanemarivanje oporavka
Čak i lagana aktivnost zahteva brigu o telu.

Važno je:

piti dovoljno vode
istegnuti mišiće nakon šetnje
odmarati kada je potrebno

Završni saveti
Hodajte tempom koji vam prija
Birajte bezbedne rute
Nosite udobnu odeću i obuću
Slušajte svoje telo

(beograd.in)

