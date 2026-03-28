7 najčešćih grešaka pri hodanju posle 50. godine

Hodanje je jedna od najčešće preporučenih fizičkih aktivnosti za osobe starije od 50 godina. Stručnjaci se slažu da ova jednostavna navika može doprineti zdravlju srca, boljoj kontroli šećera u krvi, očuvanju funkcije mozga i opštem kvalitetu života.

Ipak, postoji važan detalj koji se često zanemaruje: nije dovoljno samo hodati — važno je i kako hodate.

Mnoge uobičajene greške mogu umanjiti koristi hodanja, pa čak i dovesti do nelagodnosti u zglobovima, lošeg držanja ili nepotrebnog umora.

U nastavku su najčešće greške i saveti kako da ih ispravite.

Zašto je hodanje važno posle 50. godine

Kako starimo, telo prolazi kroz prirodne promene:

smanjuje se mišićna masa

zglobovi postaju manje pokretljivi

metabolizam se usporava

cirkulacija može biti slabija

Redovno hodanje može pomoći da se ovi efekti ublaže. Ono: podržava rad srca

održava mišiće aktivnim

poboljšava pokretljivost

podstiče cirkulaciju

doprinosi mentalnoj jasnoći

1. Prebrzo započinjanje šetnje

Mnogi odmah krenu brzim tempom, bez zagrevanja.

Zašto je to problem:

Mišići i zglobovi nisu pripremljeni, a srčani ritam naglo raste.

Rešenje:

Počnite sporije prvih 3–5 minuta, pa postepeno ubrzavajte.

2. Loše držanje tela

Često se hoda sa pogrbljenim ramenima i glavom nagnutom napred.

Posledice:

napetost u vratu i ramenima

lošije disanje

Rešenje:

držite leđa prava

opustite ramena

gledajte pravo ispred sebe

3. Neodgovarajuća obuća

Stare ili neudobne patike mogu opteretiti zglobove.

Obratite pažnju na:

dobru amortizaciju

podršku stopalu

fleksibilan đon

Pravilna obuća može značajno povećati udobnost i sigurnost.

4. Nedovoljna redovnost

Povremene duge šetnje nisu dovoljne.

Bolji pristup:

Hodajte 20–30 minuta većinu dana u nedelji.

Doslednost daje bolje rezultate od povremenog intenziteta.

5. Nepokretne ruke

Držanje ruku uz telo bez pokreta smanjuje efikasnost hodanja.

Zašto je važno:

pomaže ravnoteži

aktivira dodatne mišiće

poboljšava ritam

Rešenje:

Blago savijte ruke i pustite da se prirodno kreću.

6. Korišćenje telefona tokom hodanja

Gledanje u telefon utiče na držanje i pažnju.

Rizici:

naprezanje vrata

loša postura

veći rizik od spoticanja

Rešenje:

Držite telefon po strani i fokusirajte se na kretanje i disanje.

7. Zanemarivanje oporavka

Čak i lagana aktivnost zahteva brigu o telu.

Važno je:

piti dovoljno vode

istegnuti mišiće nakon šetnje

odmarati kada je potrebno

Završni saveti

Hodajte tempom koji vam prija

Birajte bezbedne rute

Nosite udobnu odeću i obuću

Slušajte svoje telo

(beograd.in)