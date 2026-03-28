7 najčešćih grešaka pri hodanju posle 50. godine
Hodanje je jedna od najčešće preporučenih fizičkih aktivnosti za osobe starije od 50 godina. Stručnjaci se slažu da ova jednostavna navika može doprineti zdravlju srca, boljoj kontroli šećera u krvi, očuvanju funkcije mozga i opštem kvalitetu života.
Ipak, postoji važan detalj koji se često zanemaruje: nije dovoljno samo hodati — važno je i kako hodate.
Mnoge uobičajene greške mogu umanjiti koristi hodanja, pa čak i dovesti do nelagodnosti u zglobovima, lošeg držanja ili nepotrebnog umora.
U nastavku su najčešće greške i saveti kako da ih ispravite.
Zašto je hodanje važno posle 50. godine
Kako starimo, telo prolazi kroz prirodne promene:
smanjuje se mišićna masa
zglobovi postaju manje pokretljivi
metabolizam se usporava
cirkulacija može biti slabija
Redovno hodanje može pomoći da se ovi efekti ublaže. Ono:
podržava rad srca
održava mišiće aktivnim
poboljšava pokretljivost
podstiče cirkulaciju
doprinosi mentalnoj jasnoći
1. Prebrzo započinjanje šetnje
Mnogi odmah krenu brzim tempom, bez zagrevanja.
Zašto je to problem:
Mišići i zglobovi nisu pripremljeni, a srčani ritam naglo raste.
Rešenje:
Počnite sporije prvih 3–5 minuta, pa postepeno ubrzavajte.
2. Loše držanje tela
Često se hoda sa pogrbljenim ramenima i glavom nagnutom napred.
Posledice:
napetost u vratu i ramenima
lošije disanje
Rešenje:
držite leđa prava
opustite ramena
gledajte pravo ispred sebe
3. Neodgovarajuća obuća
Stare ili neudobne patike mogu opteretiti zglobove.
Obratite pažnju na:
dobru amortizaciju
podršku stopalu
fleksibilan đon
Pravilna obuća može značajno povećati udobnost i sigurnost.
4. Nedovoljna redovnost
Povremene duge šetnje nisu dovoljne.
Bolji pristup:
Hodajte 20–30 minuta većinu dana u nedelji.
Doslednost daje bolje rezultate od povremenog intenziteta.
5. Nepokretne ruke
Držanje ruku uz telo bez pokreta smanjuje efikasnost hodanja.
Zašto je važno:
pomaže ravnoteži
aktivira dodatne mišiće
poboljšava ritam
Rešenje:
Blago savijte ruke i pustite da se prirodno kreću.
6. Korišćenje telefona tokom hodanja
Gledanje u telefon utiče na držanje i pažnju.
Rizici:
naprezanje vrata
loša postura
veći rizik od spoticanja
Rešenje:
Držite telefon po strani i fokusirajte se na kretanje i disanje.
7. Zanemarivanje oporavka
Čak i lagana aktivnost zahteva brigu o telu.
Važno je:
piti dovoljno vode
istegnuti mišiće nakon šetnje
odmarati kada je potrebno
Završni saveti
Hodajte tempom koji vam prija
Birajte bezbedne rute
Nosite udobnu odeću i obuću
Slušajte svoje telo
