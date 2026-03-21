Ruskinja tvrdi da joj je lovor u novčaniku doneo 29.000 evra

11:21

21.03.2026

Foto: Pexels

Moskovljanka Neli osvojila je više od 29.000 evra na lutriji nakon što je kupila tiket vredan manje od jednog evra, saopštila je pres-služba Nacionalne lutrije, operatera državnih lutrija koje organizuje rusko Ministarstvo finansija.

Kako navodi kompanija, dobitnica veruje da joj je sreću doneo lovorov list koji nosi u novčaniku, prenela je RIA Novosti.

Ona je osvojila više od 29.000 evra u lutriji “Veličanstvenih osam”, nakon što je kupila tri tiketa vredna po oko šest centi.

– Nisam se čak ni zamarala pravilima, iskreno. Samo sam kupila tri tiketa – i jedan od njih je bio pobednički – rekla je Neli.

Kako je navela, planira da dobijeni novac iskoristi za otplatu kredita.

(Pančevac)

