Nova pravila: Oznaka ‘100% iz Srbije’ i stroža pravila za uvozne proizvode

U Srbiji će za nekoliko dana početi primena izmenjenog Pravilnika o deklarisanju, označavanju i reklamiranju hrane, koji donosi stroža pravila kada je reč o označavanju zemlje porekla proizvoda, preciznije definiše obaveze kod online prodaje i uvodi oznaku „100 % iz Srbije“.

Jedna od najvažnijih promena odnosi se na označavanje uvoznih prehrambenih proizvoda. Na njihovoj ambalaži ubuduće će morati jasno da budu istaknute sve obavezne informacije, i to slovima znatno većim nego ranije.

Pravilnikom je propisano da deklaracija na upakovanoj hrani mora da sadrži naziv pod kojim se proizvod prodaje, spisak sastojaka, količinu određenih sastojaka ili kategorija sastojaka, neto količinu proizvoda, rok trajanja, posebne uslove čuvanja, kao i naziv i adresu subjekta pod čijim imenom se hrana stavlja u promet, a koji je registrovan u Srbiji. Takođe je obavezno navođenje zemlje porekla.

Na deklaraciji će morati da budu navedeni i uputstvo za upotrebu, stvarni sadržaj alkohola kod pića sa više od 1,2 odsto alkohola, nutritivna deklaracija, oznaka serije ili lota, kao i kategorija kvaliteta ili klase hrane, ukoliko proizvod podleže klasifikaciji.

Ukoliko subjekt pod čijim se poslovnim imenom proizvod prodaje nije proizvođač ili prerađivač, na deklaraciji mora da bude naveden i naziv i adresa proizvođača, odnosno prerađivača. Ova odredba odnosi se na mleko i proizvode od mleka, osim smrznutih dezerta, a uvedena je kako bi potrošači znali ko je zaista preradio mleko, a ne samo ko ga plasira pod svojim brendom.

Pravilnik takođe propisuje da sve obavezne informacije o hrani moraju biti lako dostupne i jasno vidljive. One se štampaju na ambalaži ili na etiketi pričvršćenoj za ambalažu na način koji onemogućava njeno lako odvajanje, uz jasno čitljiva slova propisane veličine.

Uvozna roba jasno istaknuta

Visina malih slova za standardne podatke, kao što su sastojci i nutritivne vrednosti, mora da bude najmanje 1,2 milimetra. Kod manjih pakovanja čija je najveća površina do 80 kvadratnih centimetara minimalna visina slova iznosi 0,9 milimetara.

Međutim, kod uvoznih proizvoda pravila su stroža. Zemlja porekla mora biti ispisana slovima visine najmanje 5 milimetara, dok je za manja pakovanja propisana minimalna veličina od 2 milimetra.

Posebno je naglašeno da kod deklaracije upakovane hrane u istom vidnom polju moraju da budu istaknuti naziv proizvoda, neto količina i stvarni sadržaj alkohola kod pića koja sadrže više od 1,2 odsto alkohola.

Kada je reč o online prodaji i prodaji putem automata, prodavac je obavezan da kupcu pre zaključenja kupovine, odnosno pre plaćanja, učini dostupnim sve obavezne informacije o proizvodu. Rok trajanja, međutim, kupac mora saznati najkasnije u trenutku isporuke.

Pravilnik preciznije uređuje i odgovornost uvoznika i distributera. Ako subjekt koji stavlja hranu u promet nije registrovan u Srbiji, odgovornost za tačnost informacija na deklaraciji snosi uvoznik. Distributerima je takođe zabranjeno da menjaju podatke na deklaraciji ukoliko bi time mogli dovesti potrošače u zabludu.

Detaljnije je definisan i pojam „glavnog sastojka“, koji se odnosi na sastojak koji čini više od 50 odsto proizvoda ili onaj koji potrošači najčešće povezuju sa nazivom hrane. Na taj način sprečavaju se situacije u kojima proizvođači prikrivaju činjenicu da je dominantni sastojak proizvoda, na primer, voda ili šećer, a ne ono što naziv sugeriše, poput voća u jogurtu.

Pravilnik takođe naglašava obavezu da dokumentacija o sastojcima, posebno o alergenima, bude dostupna na zahtev potrošača. To znači da ugostitelji više neće moći da tvrde da ne znaju sastav hrane, već će morati da imaju jasnu dokumentaciju, poput specifikacija proizvoda i deklaracija, za svako jelo koje nude.

„100 % iz Srbije“ dobrovoljno, ali podložno kazni

Jedna od novina je i uvođenje grafičke oznake „100% iz Srbije“. Ova oznaka može da se koristi samo na proizvodima čiji su svi sastojci poreklom iz Srbije.

Ipak, može se primeniti i na proizvode koji sadrže minimalne količine sastojaka koji se ne mogu obezbediti iz domaće proizvodnje, pod uslovom da njihov ukupni udeo u gotovom proizvodu ne prelazi dva odsto i da ne utiču na sastav, prirodu ili nutritivnu vrednost proizvoda.

Korišćenje ove oznake je dobrovoljno, ali proizvođač koji je koristi snosi odgovornost za tačnost deklarisanja u skladu sa Zakonom o bezbednosti hrane. Za nepravilno označavanje predviđene su novčane kazne.

Novim pravilnikom ukida se i postojeća grafička oznaka za meso poreklom iz Srbije, koja se ranije nalazila pored mesa ili proizvoda od mesa ili uz cenu, jer će je zameniti oznaka „100% iz Srbije“.

Uvodi se i obaveza da zemlja porekla bude jasno označena na svežem, rashlađenom i zamrznutom svinjskom, ovčijem i kozijem mesu, kao i na goveđem mesu i određenim proizvodima od goveđeg mesa i živine koji nisu poreklom iz Srbije.

Hrana koja je upakovana i deklarisana pre početka primene novog pravilnika, a ne ispunjava nove uslove, moći će da ostane u prodaji do isteka roka trajanja, ali najkasnije do 30. juna ove godine.

Od 1. jula počinje primena novih pravila za deklarisanje mleka i mlečnih proizvoda, kao i jasnije označavanje zemlje porekla na mesu i proizvodima od mesa koji nisu proizvedeni u Srbiji.

Pravilnik je objavljen u Službenom glasniku 6. marta, a na snagu stupa osmog dana od objavljivanja.

