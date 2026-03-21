Uputstvo kako da momentalno smanjite račun za struju u par klikova

Kupci mogu da izaberu elektronsku dostavu računa na portalu i aplikaciji “EPS Uvid u račun”, na šalterima u poslovnicama EPS-a ili popunjavanjem zahteva na sajtu www.eps.rs, saopštila je ranije kompanija. Na taj način, redovne platiše imaju dodatno vreme da iskoriste ove pogodnosti.

Na ovaj način, EPS nastavlja praksu stimulisanja redovnog izmirivanja obaveza i podstiče prelazak građana na digitalne usluge.

U toku aktuelnog plaćanja računa, građanima su na raspolaganju sledeći popusti:

Popust od 7 odsto za eRačun: Domaćinstva koja su se opredelila da račune primaju isključivo u elektronskoj formi mogu da ostvare popust od 7 odsto. Ovaj popust se ostvaruje ukoliko se elektronski račun plati do 20. u mesecu. Elektronski račun već koristi više od 400.000 građana, a prednost je što on stiže na imejl adresu odmah po formiranju zaduženja, čime se štedi vreme i čuva životna sredina.

Popust od 6 odsto za samostalno očitavanje brojila: Građani koji sami očitavaju svoja brojila mogu da ostvare ovaj popust

Kako preći na elektronski račun?

Iz EPS-a pozivaju kupce da zamene papirne račune za struju elektronskim, što mogu učiniti na tri jednostavna načina:

Jednim klikom putem portala ili aplikacije „EPS Uvid u račun“.

Na šalterima u poslovnicama EPS-a.

Popunjavanjem zahteva koji se nalazi na zvaničnom sajtu kompanije (www.eps.rs).

Ovo produženje roka daje dodatnu priliku domaćinstvima da ostvare uštede i pojednostave upravljanje svojim računima kroz digitalne servise.

(Pančevac/Objektiv)