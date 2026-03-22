Rešetnjikov: Rusija po pitanju NIS-a i gasa ne želi da ugrozi srpsku ekonomiju i tržište

Ministar ekonomskog razvoja Ruske Federacije Maksim Rešetnjikov izjavio je da je za Rusiju u rešavanju pitanja NIS-a i snabdevanja gasom važno da se ni na koji način ne ugrozi srpska ekonomija i tržište, kao i da dve zemlje uspešno sarađuju bez obzira na složene geopolitičke okolnosti. Izrazio je zahvalnost predsedniku Aleksandru Vučiću što Srbija nije uvela sankcije Rusiji uprkos politici koju propagira EU i istakao da takav stav Srbije povećava poverenje između dve zemlje.

Rešetnjikov je rekao u intervjuu za Tanjug tokom posete Srbiji da je za Rusiju bilo jako važno da se reguliše izlazak NIS-a iz kruga sankcija uz poštovanje pravila i da stanovnici Srbije ne osete probleme u vezi sa isporukom nafte. Sada su u toku, kako je rekao, jako teški razgovori u vezi sa dugoročnim formiranje stabilne cene gasa za Srbiju.

„Ja moram još jednom da kažem da Rusija i Gasprom uvek srpsko tržište vide kao veoma strateški bitno, to je tržište prema kome mi gajimo, da tako kažemo, i veliku empatiju“, rekao je Rešetnjikov.

Napomenuo je da su pitanje NIS-a i gasa dve veoma kompleksne teme u oblasti energetike u odnosima dve zemlje.

„Naravno da su nama bitni ruski interesi i naravno da nam je jako bitno da ispoštujemo sve ono o čemu smo se dogovarali, sve ugovore i bilo nam je jako bitno da nikako ne ugrozimo srpsku ekonomiju, srpsko tržište. I nismo želeli da stanovnici Srbije osete sve te probleme vezano za naftu i za isporuku nafte. I upravo smo na to potrošili puno snage“, naglasio je Rešetnjikov.

Napomenuo je da je u pregovorima učestvovao i predsednik Srbije Aleksandar Vučić i ministar bez portfelja zadužen za oblast međunarodne ekonomske saradnje i oblast društvenog položaja crkve u zemlji i inostranstvu i kopredsednik Međuvladinog srpsko-ruskog komiteta Nenad Popović, kao i predstvnici ruske kompanije i Ministarstva energetike i Ministarstva finansija Srbije.

„Veoma je velik posao odrađen sa Gaspromom vezano za ono što je dogovoreno. Ja ne bih sada komentarisao kako su tekli svi ti pregovori. Proces se odvija i ja sam siguran da srpsko tržište nafte nije sve ovo osetilo“, ocenio je Rešetnjikov.

Kada je reč o gasu, naveo je da Rusija i Vlada Srbije trenutno pregovaraju sa Gaspromom o dugoročnom formiranju stabilne cene gasa.

„Ti pregovori nisu laki, ali mislim da trenutne cene koje ima Srbija opravdavaju toliko teške pregovore i puno vremena koje je potrošeno na te pregovore sa različitih strana“, rekao je Rešetnjikov.

Na pitanje da prokomentariše ukupne ekonomske odnose Srbije i Rusije, on je rekao da dve zemlje uspešno sarađuju bez obzira na složene geopolitičke okolnosti.

„Dobro je što je osnova naših odnosa čvrsta i mi razumemo da razvoj trgovinskih i ekonomskih odnosa u trenutnoj situaciji nije jednostavan, ali ipak razvoj postoji. Prvo od čega bih ja počeo je, naravno, to je naš odnos u oblasti energetike. Rusija je i dalje pouzdani dobavljač energetskih resursa za Republiku Srbiju, za građane Srbije, za srpski biznis i to čini srpsku ekonomiju konkurentnom, zato što u tekućim uslovima Srbija ima jednu od najboljih cena gasa u Evropi i to određuje stratešku konkurenciju srpske ekonomije“, rekao je Rešetnjikov.

Rešetnjikov je naglasio da saradnja između Beograda i Moskve umngome odgovara i ruskoj strani jer, kako je naveo, Srbija isporučuje na rusko tržište tehniku, poljoprivredne i ostale neophodne proizvode.

Dodao je Srbija i Rusija nastavljaju da unapređuju saradnju, bez obzira što bi, kako je rekao, neko mogao da pomisli da su ekonomski odnosu dve zemlje iscrpljeni.

„Danas smo pričali o povećanju obima isporuke proizvoda iz Srbije u Rusiju, između ostalog, i vina. To je neka nova niša koja se otvorila. S druge strane, Rusija je spremna da isporučuje više lekova i savremenih farmaceutskih sredstava, zato što mi imamo zaista puno ulaganja u tu oblast poslednjih par godina i sada je ruska farmaceutska industrija na svom vrhuncu“, naveo je Rešetnjikov.

