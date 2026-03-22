Koliki je prostor za povećanje penzija i hoće li ono biti dvocifreno

Penzije su od decembra 2025. godine svim korisnicima uvećane za 12,2 odsto, a visina procenta usklađivanja utvrđena je u odnosu na visinu rasta prosečne neto zarade u posmatranom periodu, što je najpovoljnije za korisnike.

Tako je prosečna penzija za decembar prošle godine bila za oko 6.180 dinara veća od novembarske i iznosila je oko 56.834 dinara. Da će i ove godine penzije značajno da rastu najavio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić koji je naglasio da će se učiniti sve da se nađe model u skladu sa zakonom kako bi se pomoglo dodatno penzionerima sa najnižim penzijama. Iz Sindikata penzionera Srbije „Nezavisnost“ kažu za Euronews Srbija da treba sistemski rešiti pitanje primanja penzionera sa najnižim penzijama, naglašavajući da niko ne bi trebalo da ima penziju manju od 31.000 dinara.

U tom sindikatu očekuju da će se posle sastanka sa ministrom finansija u aprilu preciznije znati na koji način će to pitanje biti rešeno i koliko bi bilo novo povećanje penzija.

Vučić je rekao da će svima penzije da rastu – i onima sa niskim i onima sa visokim penzijama, ali da hoće da posebno povećanje ili poseban način dodatne isplate novca obezbedi za ljude koji imaju ne samo najniže, već i niže penzije od 40.000 ili 45.000 dinara.

Predsednik Sindikata penzionera Srbije „Nezavisnost“ Miloš Grabundžija kaže za Euronews Srbija da su pre nekoliko godina stalno pisali Vladi Srbije da se reši pitanje penzionera sa nižim penzijama i to naročito onih koji imaju ispod najniže penzije.

„Nije bilo dovoljno sluha. Mi imamo 459.000 penzionera imaju penzije manje od 31.000 dinara. Mi smo tražili da se to reši, da se njima da vanredno povećanje, da se uskladi, da se oni bar dignu do nivoa najniže penzije. Pojam, najniža penzija podrazumeva da niko ko ima pun radni staž ima manje od te penzije. A mi imamo takvih jako mnogo“, rekao je on.

Grabundžija smatra da to pitanje mora da se uredi sistemski, a ne samo za predizbornu kampanju.

„Nije dobar sistem da se samo sete penzionera tri meseca pred izvore. Treba sistemski rešiti pitanje da ne može niko da ima penziju manju od 31.000 dinara. To mora da bude zakonski rešeno jer mnogim ljudima država je ostavila neuplaćene doprinose, nisu nikad to rešili“, rekao je on.

Kada je reč o povećanju penzija u ovoj godini, on navodi da se svake godine već od marta obećava povećavanje penzija i dodaje da do sada nije bio nijedan sastanak sa sindikatima penzionera o toj temi.

„Očekujemo sastanak krajem aprila sa ministrom finansija. Onda ćemo da znamo tačno šta će da bude sa povećanjem“, rekao je Grabundžija.

On navodi da postoji prostor za novo povećanje penzija, ali da s druge strane postoji opasnost da se time ne izazove inflacija.

Sagovornik Euronews Srbija navodi da su trgovinski lanci već počeli da prazne rafove sa hranom. „U tome prednjači Maksi. Znači, oni se spremaju za jednu veliku nestašicu. Prazne rafove, jer nikada do sada nije bilo da u Maksiju tamo gde su hlebovi, gde je hrana, da tu budu prazni rafove, a sada su u velikom broju slučajeva prazni rafovi sa hlebom“, rekao je on.

Šta će biti sa penalima za prevremeno penzionisanje?

U Sindikatu penzionera Srbije „Nezavisnost“ očekuju da tema sastanka sa ministom finansija u aprilu bude i zahtev da se ukinu penali za prevremeno penzionisanje, koji se inače ponavlja godinama.

U Srbiji je, prema podacima za januar ove godine, ukupno 1,66 miliona penzionera.

Uslovi za penzionisanje žena u 2026. godini su promenjeni, pa će one u penziju ove godine moći da odu sa 64 godine života i 15 godina staža osiguranja, dok je muškarcima za ispunjenje uslova potrebno 65 godina života i minimum 15 godina staža osiguranja.

Bez obzira na godine života osiguranici oba pola mogu ostvariti pravo na starosnu penziju ukoliko imaju 45 godina staža osiguranja.

Međutim, ako neko odluči da ode u prevremenu penziju, uslovi za muškarce i žene su isti, a to je 40 godina staža i 60 godina života. Mnogi počinju da rade sa 20 godina i steknu 40 godina staža, a imaju 60 godina. Međutim, zbog odlaska u prevremenu penziju, ona im se trajno umanjuje za 0,34 odsto za svaki mesec koji nedostaje do navršenih 65 godina života, s tim da umanjenje ne može biti veće od 20,4 odsto.

„Raspravljamo sa Vladom Srbije sistemski o ukidanju penala za one koji imaju pun radni staž, a nemaju godine života kao uslov za penzionisanje. Samo za tu svrhu treba obezbediti osam milijardi dinara godišnje“, rekao je Grabundžija.

On naglašava da država to pitanje mora sistemski da reši, kao i da obaveže sve poslodavice da uplaćuju pune doprinose, a ne da zakidaju tako što doprinose uplaćuju samo na minimalnu zaradu.

Prema njegovim rečima, taj zahtev je deo zaključaka koji su doneti u oktobru prošle godine na zajedničkom sastanku predstavnika Sindikat penzionera „Nezavisnost“, Samostalnog sindikata, Udruženja sindikata penzionera i Saveza penzionera kao najveće organizacije.

Grabundžija je naveo da je među pet zahteva koji su tada formilisani i onaj da se penzionerima vrate sredstva od umanjenja penzija u vreme fiskalne konsolidacije.

„Na tom sastanku smo apostrofirali i povraćaj penzija, ono što su nam uzeli za 47 meseci“, dodaje on.

(Pančevac/Euronews.ra)