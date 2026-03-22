Upis prvaka: Od ponedeljka zakazivanje termina preko eUprave

Roditelji više ne moraju da nose dokumentaciju u škole; sistem automatski pribavlja izvode, potvrde i lekarska uverenja.

07:47

22.03.2026

Foto: Pexels

Od ponedeljka zvanično počinje zakazivanje termina za testiranje i upis dece u prvi razred osnovne škole putem portala eUprava.

Glavna novina, koju je potvrdio direktor Kancelarije za IT i eUpravu Mihailo Jovanović, jeste da roditelji više nemaju obavezu da fizički dostavljaju dokumentaciju školama.

Zahvaljujući digitalizaciji sistema, elektronska uprava sada automatski pribavlja izvod iz matične knjige rođenih, potvrdu o prebivalištu, dokaz o završenom predškolskom programu, kao i lekarsko uverenje.

Ova mera značajno štedi vreme roditeljima i pojednostavljuje proceduru, omogućavajući školama da se fokusiraju na sam proces testiranja i pripreme budućih prvaka za početak školovanja.

(Pančevac)

