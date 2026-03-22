Upis prvaka: Od ponedeljka zakazivanje termina preko eUprave

Kako do invalidske penzije nakon dužeg odsustvovanja s rada?
Roditelji više ne moraju da nose dokumentaciju u škole; sistem automatski pribavlja izvode, potvrde i lekarska uverenja.
16:00
22.03.2026
Roditelji više ne moraju da nose dokumentaciju u škole; sistem automatski pribavlja izvode, potvrde i lekarska uverenja.
Od ponedeljka zvanično počinje zakazivanje termina za testiranje i upis dece u prvi razred osnovne škole putem portala eUprava.
Glavna novina, koju je potvrdio direktor Kancelarije za IT i eUpravu Mihailo Jovanović, jeste da roditelji više nemaju obavezu da fizički dostavljaju dokumentaciju školama.
Zahvaljujući digitalizaciji sistema, elektronska uprava sada automatski pribavlja izvod iz matične knjige rođenih, potvrdu o prebivalištu, dokaz o završenom predškolskom programu, kao i lekarsko uverenje.
Ova mera značajno štedi vreme roditeljima i pojednostavljuje proceduru, omogućavajući školama da se fokusiraju na sam proces testiranja i pripreme budućih prvaka za početak školovanja.
(Pančevac)
Roditelji više ne moraju da nose dokumentaciju u škole; sistem automatski pribavlja izvode, potvrde i lekarska uverenja.
16:00
22.03.2026
Roditelji više ne moraju da nose dokumentaciju u škole; sistem automatski pribavlja izvode, potvrde i lekarska uverenja.
15:00
22.03.2026
Roditelji više ne moraju da nose dokumentaciju u škole; sistem automatski pribavlja izvode, potvrde i lekarska uverenja.
14:00
22.03.2026
Roditelji više ne moraju da nose dokumentaciju u škole; sistem automatski pribavlja izvode, potvrde i lekarska uverenja.
13:33
22.03.2026
Roditelji više ne moraju da nose dokumentaciju u škole; sistem automatski pribavlja izvode, potvrde i lekarska uverenja.
13:30
22.03.2026
Roditelji više ne moraju da nose dokumentaciju u škole; sistem automatski pribavlja izvode, potvrde i lekarska uverenja.
13:00
22.03.2026
Roditelji više ne moraju da nose dokumentaciju u škole; sistem automatski pribavlja izvode, potvrde i lekarska uverenja.
19:14
21.03.2026
Roditelji više ne moraju da nose dokumentaciju u škole; sistem automatski pribavlja izvode, potvrde i lekarska uverenja.
15:00
21.03.2026
Roditelji više ne moraju da nose dokumentaciju u škole; sistem automatski pribavlja izvode, potvrde i lekarska uverenja.
13:00
21.03.2026
Roditelji više ne moraju da nose dokumentaciju u škole; sistem automatski pribavlja izvode, potvrde i lekarska uverenja.
12:00
21.03.2026
